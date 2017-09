Mann täuscht Raubüberfall vor

Hacker fälschen Bankdaten von Görlitzer Firma Aus aktuellem Anlass mahnt die Kriminalpolizei Gewerbetriebende zur Sorgfalt bei der Ausgestaltung der IT-Technik, der Buchhaltung und Abrechnung. Wie Polizeisprecher Thomas Knaup informierte, hatte sich am Donnerstag der vergangenen Woche ein in Görlitz ansässiges Unternehmen an die Polizei gewandt. Unbekannte hatten demnach eine Rechnung verfälscht, um in den Genuss der entsprechenden Zahlung zu kommen. „Offenbar waren Hacker in die E-Mail-Kommunikation der Firma gelangt und hatten bei einer Rechnung die Bankdaten verändert“, berichtet Knaup. So wäre beinah ein hoher fünfstelliger Geldbetrag auf ein fremdes Konto geflossen. Die verfälschte Kontonummer sei der Buchhaltung rechtzeitig aufgefallen, sodass die Zahlung nicht ausgelöst wurde und so kein Schaden entstand. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeiinspektion Görlitz hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Die Polizei rät Gewebetreibende wie Privatpersonen zur Nutzung einer tagesaktuellen Firewall und entsprechender Anti-Virus-Software.

Geschwindigkeit am Tunnel kontrolliert In der Nacht zum Montag hat die Polizei an der Zufahrt zum Autobahntunnel Königshainer Berge in Fahrtrichtung Dresden die Geschwindigkeit kontrolliert. Binnen sechs Stunden passierten rund 4200 Fahrzeuge die Messanlage. 187 fuhren schneller als erlaubt. Am eiligsten hatte es ein in Polen zugelassener Renault, der mit Tempo 125 km/h in die Nordröhre fuhr. Auf den Fahrer werden mindestens 200 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot für den Bereich der Bundesrepublik zukommen.

Moldauische Männer müssen bei Ludwigsdorf umdrehen Vier moldauische Männer, die eigentlich nach Deutschland gekommen waren, um hier zu arbeiten, mussten an der Grenze bei Ludwigsdorf wieder umdrehen. Die Moldauer im Alter von 27, 28, 30 und 40 Jahren saßen in einem moldauischen Kleinbus, der am Samstagnachmittag in der Nähe von Kodersdorf von der Bundespolizei angehalten und kontrolliert wurde. Dem Quartett konnte später nachgewiesen werden, dass es einer unerlaubten Erwerbstätigkeit nachgehen wollte. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die mutmaßlichen Schwarzarbeiter auf dem Weg zu Baustellen in verschiedenen Bundesländern. Allen vier Personen ist von der Bundespolizei das Reiserecht aberkannt worden. Zudem wird gegen den moldauischen Fahrer des Kleinbusses wegen des Verdachts der Beihilfe zur unerlaubten Einreise ermittelt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Den Herd nicht ausgeschaltet Ein Topf auf einem heißen Herd hat am Montagvormittag in Bad Muskau zum Einsatz der Polizei und der Feuerwehr geführt. Die Mieterin war in ihrer Wohnung an der Kirchstraße nicht zugegen. Offensichtlich hatte sie vergessen, den Herd auszuschalten. Anwohner hatten den Brandgeruch rechtzeitig bemerkt. Die freiwillige Feuerwehr öffnete die Wohnungstür, löschte den Topf ab und lüftete die Räumlichkeiten. Verletzt wurde niemand.

Verkehrssünder kommt hinter Gitter Ein verurteilter Verkehrssünder, der nicht in der Lage war, die fällige Geldstrafe zu bezahlen, kam am Sonntag hinter Gitter. Der polnische Mann war zuvor am Nachmittag an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf kontrolliert worden. Dabei fanden die Bundespolizisten heraus, dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld einen Haftbefehl auf den 31-Jährigen ausgestellt hatte. Diesem Haftbefehl lag ein Urteil des Amtsgerichts Gütersloh aus September 2014 zugrunde. Der Tatvorwurf in diesem Zusammenhang lautet „Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort sowie vorsätzliche Körperverletzung“. Die Geldstrafe war letztlich auf 2400 Euro festgelegt worden.