Mann stürzt vom Hubwagen

Geld mit gestohlener Geldkarte abgehoben Coswig. In einem Einkaufsmarkt an der Salzstraße stahlen am Montagnachmittag Unbekannte einem Senior (71) das Portemonnaie mit der Geldkarte. Noch bevor der 71-Jährige den Diebstahl bemerkte, hoben die Diebe an zwei nahegelegenen Geldautomaten mehrere hundert Euro Bargeld ab.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht Coswig. Am Freitagvormittag verursachte ein unbekannter Autofahrer zwischen 8.30 und 10.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Dresdner Straße in Höhe der Hausnummer 53. Dabei wurde der linke Außenspiegel eines geparkten Mercedes Sprinter beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall gemacht? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Meißen entgegen.

10.000 Euro Schaden Riesa. Am Mittwochvormittag war der Fahrer (29) eines Honda Civic auf der Alleestraße in Richtung Strehlaer Straße unterwegs. In Höhe der Rosenstraße stieß er gegen einen geparkten Mazda CX-3. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Unfallflucht: Zeugen gesucht Großenhain. Ein unbekannter Autofahrer verursachte am Mittwoch zwischen 9 und 19.30 Uhr einen Unfall auf der Klostergasse. Dabei wurde ein parkender Seat Leon beschädigte. An dem metallic-grauen Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Die Polizei fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall gemacht? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen.