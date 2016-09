Mann stürzt nachts in die Mulde Feuerwehrleute retten den Verunglückten mit dem Schlauchboot. Bei dem Einsatz verletzt sich auch ein Sanitäter.

Im Bereich des Arbeitsamtes suchen Feuerwehrleute nach einem Portemonnaie, das ein Sanitäter verloren hat. Der war über die Mauer gesprungen, um einem Verunglückten zu helfen. Die Geldbörse fand sich später an anderer Stelle. © C. Reichelt

An der Mulde, im Bereich der Tennisplätze an den Klosterwiesen ist es fast taghell, obwohl die Zeiger der Uhr am Mittwoch bereits auf kurz nach 21 Uhr stehen. Die Kameraden der Döbelner Feuerwehr leuchten den Fluss und das gegenüberliegende Ufer mit Flutlicht aus. Etwa 15 Minuten zuvor waren sie alarmiert worden. Ein Mann mittleren Alters war im Bereich des Arbeitsamtes über die Mauer in die Mulde gestürzt. Wer die Retter über diesen Unfall informiert hat, ist unklar. Denn außer dem Mann im Wasser ist niemand in der Nähe.

Um ihm zu helfen, springt ein Sanitäter über die Mauer und verletzt sich dabei. Er wird später vom Arzt behandelt. Die Feuerwehrleute retten den Verunglückten letztendlich mit dem Schlauchboot. „Er lag im Wasser, war aber bei Bewusstsein“, sagt Einsatzleiter Thomas Harnisch. Offensichtlich ist der Mann schwerer verletzt. Acht Feuerwehrleute und Sanitäter packen mit an, um den Mann so behutsam wie möglich von der Bauch- in die Rückenlage zu drehen, bevor er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden kann.

Andere Feuerwehrleute steigen auf einer Leiter zu der Stelle hinunter, an der sich der Sanitäter verletzt hat. Er vermisst sein Portemonnaie. Die Suche bleibt erfolglos. Später stellt sich heraus, dass der Mann die Geldbörse bereits zu Einsatzbeginn in der Rettungswache verloren hat.

Gegen 22 Uhr sind die 17 Feuerwehrleute mit ihren vier Fahrzeugen zurück im Gerätehaus. Es war bereits ihr 68. Einsatz in diesem Jahr. Allein im August mussten die Kameraden 14 Mal ausrücken. Zu den Alarmierungen gehörten Mülltonnenbrände ebenso, wie ein Unfall auf der Autobahn in Döbeln Ost mit fünf Verletzten und Hilfeleistungen bei Bränden in Töllschütz und Schlagwitz. Erst vor einer Woche retteten die Feuerwehrleute einen Mann, der alkoholisiert über das Geländer der Brücke an der Straße des Friedens in die Tiefe gestürzt war. „Die Personenrettung hat in diesem Jahr insgesamt zugenommen“, schätzt Harnisch ein. Dazu gehört aber auch die Unterstützung des Rettungsdienstes, wenn besonders schwergewichtige Personen in den Rettungswagen getragen werden müssen oder der Weg dorthin mit einer Trage besonders kompliziert ist.

