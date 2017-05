Mann stürzt aus 3. Etage in den Tod Kurz nach Mitternacht wird die Polizei in die Waldheimer Straße gerufen.

Am Montag, kurz nach Mitternacht, wurde die Polizei in die Waldheimer Straße wegen eines lärmenden Mannes gerufen. Nachdem die Beamten eingetroffen waren, sprang der Mann (27) aus einem Fenster in der 3. Etage. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. (Ry)

