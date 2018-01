Mann stirbt nach Tauchunfall Seine Begleiter haben den 55-Jährigen leblos im Halbendorfer See treiben sehen - und versuchten ihn zu reanimieren. Zwischenzeitlich konnte er sogar wiederbelebt werden.

Der Unfall ist am Halbendorfer See passiert. © André Schulze

Weißwasser. Nach einem Tauchunfall am Halbendorfer See bei Weißwasser ist ein 55-Jähriger gestorben. Darüber informiert ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Nachdem die beiden Mittaucher am Sonnabendnachmittag ihren Kameraden hinter sich vermissten, suchten und fanden sie ihn schließlich wenige Minuten später leblos in einer Wassertiefe von circa sechs Metern treiben. Der 59-Jährige und 77-Jährige bargen den leblosen Mann, begannen mit der Reanimation und forderten medizinische Unterstützung an. Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei eilten vor Ort.

Mithilfe einer Notärztin konnte der 55-Jährige reanimiert und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, berichtet der Polizeisprecher. Aus diesem kam er anschließend in eine Cottbuser Klinik, wo er in den Abendstunden verstarb. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Insbesondere will sie klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte oder ob gesundheitliche Umstände dazu führten. (szo/tc)

