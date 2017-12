Mann stirbt nach Rottweiler-Angriff Ein 47-Jähriger ist in Roßwein vom eigenen Hund angefallen worden. Der Mann starb vermutlich an einem Schock.

Vom eigenen Hund – wie diesem Rottweiler auf dem Symbolfoto – wurde ein 47-Jähriger angegriffen und gebissen. © Bernd Thissen / dpa

Roßwein. Sein eigener Hund wurde einem 47-Jährigen zum Verhängnis. Wie ein Polizeisprecher am Dienstagvormittag bestätigte, ist bereits am Sonnabend in Roßwein ein Mann verstorben, nachdem er von seinem Rottweiler angefallen worden war. „Der 47-jährige Hundehalter ist gebissen worden und infolgedessen verstorben, aber nicht an dem Biss, sondern möglicherweise an dem erlittenen Schock“, sagte Andrzej Rydzik auf Nachfrage des DA.

Warum der Hund den Mann angefallen hat und ob dieser mit seinem Hund allein unterwegs gewesen ist, dazu machte der Polizeisprecher keine Angaben. Ebenso offen ist zurzeit noch, wo genau in Roßwein sich das Unglück ereignet hat.

Der Hund soll laut Polizeisprecher inzwischen eingeschläfert worden sein.

Die Polizei sei am Sonnabend mit vor Ort gewesen, habe jedoch keine Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. „Wenn ein Bürger von einem Hund angefallen und verletzt wird, ermitteln wir normalerweise wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Halter“, so Rydzik. Ist der Betroffene infolge der Verletzungen verstorben, werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Doch da in diesem Fall der Hundehalter selbst betroffen war, konnten die Beamten jedoch nichts tun. (DA/mf)

