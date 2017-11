Mann stirbt in Görlitz nach Fenstersturz Ein 72-jähriger Patient ist vor einem Gebäude des Carolus-Krankenhauses tot aufgefunden worden.

Symbolfoto © Symbolbild: dpa

Görlitz. Ein Patient des Görlitzer Malteser-Krankenhauses St. Carolus ist in der Nacht zum Mittwoch, gegen ein Uhr, vor einem der Gebäude an der Carolusstraße tot aufgefunden worden. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit. Offenbar war der 72-jährige Mann aus einem Fenster im vierten Geschoss des Hauses gestürzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht den Sachverhalt. Dabei werde zu klären sein, ob sich der Senior das Leben genommen hat, so der Polizeisprecher.

Das Krankenhaus bestätigte auf Nachfrage der SZ den Tod eines Patienten. „Da die Ursachen derzeit polizeilich untersucht werden, können weitere Aussagen erst getroffen werden, wenn die Untersuchungen der Polizei abgeschlossen sind und der Ermittlungsbericht vorliegt“, sagte Stephanie Hänsch, Leiterin Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Malteser-Krankenhauses. Das Krankenhaus St. Carolus gehört zur Malteser Sachsen-Brandenburg gGmbH. (szo)

