Mann stirbt bei Wohnhausbrand

Bei einem Wohnhausbrand in Groß Düben kam am frühen Samstagmorgen ein Mann ums Leben. © xcitepress/db

Bei einem Wohnhausbrand in Groß Düben ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer am frühen Sonnabendmorgen kurz vor vier aus. Zuvor soll es nach SZ-Informationen einen lauten Knall gegeben haben. Die Beamten machten über die Ursache des Brandes noch keine Angaben. Sie verwiesen zunächst auf die laufenden Ermittlungen.

Die Einsatzkräfte waren schnell mit einem Großaufgebot vor Ort, doch durch die Lage des Wohnhauses zwischen vielen Bäumen gestalteten sich die Lösch- sowie Rettungsarbeiten schwierig. Der 54-jährige Bewohner des Hauses konnte nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Insgesamt waren 63 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Weißwasser, Halbendorf, Schleife, Trebendorf, Groß Düben und Mulkwitz im Einsatz. Ob es Verletzte gab, konnte der Polizeisprecher am Sonnabendvormittag noch nicht sagen. Er will am Nachmittag die Öffentlichkeit informieren. (szo)

