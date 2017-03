Mann stiehlt eigenen Skoda Polizisten haben auf der Autobahn bei Kodersdorf einen Autofahrer gestoppt. Der hatte seinen Skoda bei einem Autohaus gestohlen.

Diesen Skoda haben Polizeibeamte am Autobahntunnel Königshainer Berge gestoppt. © Polizeidirektion Görlitz

Kodersdorf. Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) Bautzen und der Bundespolizei haben am Mittwochvormittag auf der Autobahn 4 einen gestohlenen Skoda gestoppt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion am Nachmittag mitteilte, saß der damalige Besitzer am Steuer, als die Polizisten den Wagen am Autobahntunnel Königshainer Berge in Richtung Görlitz kontrollierten.

Der 49-jährige Deutsche hatte offenbar einige Kreditraten für den Kombi nicht bezahlt, woraufhin ein Autohaus im nordrhein-westfälischen Wipperfürth den Wagen auf einem Betriebsgelände abstellen ließ. Der Beschuldigte allerdings holte den Pkw mit einem Zweitschlüssel ab und fuhr unbemerkt davon, ohne die fälligen Rechnungen zu begleichen. Die Firma zeigte den Diebstahl an.

Als der Pkw nun am Mittwochvormittag einer Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe auf der A 4 bei Bautzen auffiel, ergab eine Überprüfung des Kfz-Kennzeichens, dass nach dem Skoda international gefahndet wurde. Mit Unterstützung der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf stoppten die Zivilfahnder den Skoda. Nach umfangreichen Ermittlungen passten die verschiedenen Puzzlestücke schließlich zusammen.

Ein Staatsanwalt in Köln entschied, dass der Mann nach einer Personalienfeststellung und Beschuldigtenvernehmung weiterfahren durfte. Die Kriminalpolizei im Oberbergischen Kreis wird die Ermittlungen fortführen. (szo)

