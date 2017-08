Mann sticht die Ex mit dem Messer

Rucksack geraubt Pirna. Drei afghanische Asylbewerber (19, 19, 26) wurden am Sonnabendabend auf den Pirnaer Elbwiesen angegriffen. Die drei wurden gegen 23.45 Uhr durch eine Gruppe, bestehend aus sechs bis sieben Männern, auf Deutsch angesprochen. Da die Situation auf die Afghanen bedrohlich wirkte, wollten sie sich entfernen. Daraufhin griffen die Unbekannten die drei Männer an und schlugen sie. Zwei Afghanen wurden dadurch verletzt. Zudem raubten die Täter den Rucksack vom Rücken eines der Geschädigten, in welchem sich Dokumente und Bargeld befanden. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Geschehen oder den Räubern machen können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 0351 4832233 bei der Dresdner Polizei.

Mopedfahrer schwer verletzt Sebnitz. Am Sonnabend, kurz nach dem Mittag, war ein Mopedfahrer (18) auf dem Ulbersdorfer Weg in Lichtenhain unterwegs und touchierte in einer Kurve einen Traktor (Fahrer 38). Der junge Mann stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen keine Angaben vor.

Kasse und Spardose im Friseursalon ausgeräumt Freital. Groß war die Beute der Diebe nicht, aber der Einbruch war mehr als ärgerlich für die Betroffenen: Unbekannte hatten in der Nacht zum Sonntag an der Dresdner Straße in Freital ein Fenster zu einem Friseursalon aufgehebelt und waren eingesteigen. Sie brachen eine Kasse auf und stahlen daraus etwa 50 Euro. Auch eine Spardose mit rund 80 Euro ließen die Einbrecher mitgehen. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen nach Polizeiangaben nicht vor. (SZ)