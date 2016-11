Mann sticht auf Bekannten ein

© Symbolbild: ZB

Zwei Männer sind in einer Dresdner Wohnung in einen blutigen Streit geraten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stach ein 46-Jähriger auf einen 27 Jahre alten Bekannten ein. Trotz schwerer Verletzungen konnte das Opfer blutüberströmt in eine Gaststätte in der Nähe fliehen. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Worum es bei dem Streit am Donnerstagabend ging, teilte die Polizei nicht mit. (dpa/sn)

Aus dem Polizeibericht vom 4. November zurück 1 von 4 weiter Rechte Schmierereien Zeit: 3.11.2016, 9.15 Uhr festgestellt | Dresden-Gorbitz Unbekannte haben eine Mauer einer Straßenbahnhaltestelle an der Kesselsdorfer Straße mit zwei Hakenkreuzen und einem etwa 20 Meter langen Spruch beschmiert. Die Täter benutzten schwarze Farbe. Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Unfallzeugen gesucht Zeit: 3.11.2016, 14 Uhr | Dresden-Loschwitz Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagnachmittag einen Unfall in Loschwitz beobachtet haben. Ein grauer Fiat Punto war auf der Grundstraße unterwegs und wollte am Körnerplatz nach rechts in Richtung Loschwitzer Brücke abbiegen, als er einen rechts neben ihn fahrenden weißen Lkw seitlich berührte. Dieser setzte seine Fahrt anschließend fort. Hinweise nimmt die Dresdner Polizei unter 0351/4832233 entgegen. Kleintransporter gestohlen Zeit: 2.11.2016, 18.30 Uhr bis 3.11.2016, 9 Uhr | Dresden-Friedrichstadt In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte einen Kleintransporter VW Crafter von der Behringstraße gestohlen. Der Wert des zwei Jahre alten Fahrzeugs liegt bei etwa 27 000 Euro. Wohnungseinbruch in Kleinzschachwitz Zeit: 3.11.2016, 8.45 Uhr bis 19.45 Uhr | Dresden-Kleinzschachwitz Am Donnerstag sind Unbekannte in eine Wohnung an der Meußlitzer Straße eingebrochen. Nachdem die Täter die Balkontür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Räume und stahlen ein Handy sowie ein Tablet. Der Wert der beiden Geräte beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro.

