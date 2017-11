Mann steigt in fremdes Auto und verletzt Polizisten

Ein Mann ist unter Drogeneinfluss in ein fremdes Auto gestiegen und hat danach drei Polizisten verletzt. Der bislang Unbekannte habe erheblichen Widerstand geleistet, als Polizisten ihn am Dienstagabend in Freiberg aus dem Wagen zogen, teilte die Polizei mit.

Auf der Flucht vor den Beamten hatte der Mann das Auto auf der Schillerstraße angehalten. Daraufhin stieg er auf der Beifahrerseite in den Wagen. Die Polizisten hätten „einfache körperliche Gewalt“ anwenden müssen, um ihn wieder herauszuholen, hieß es. Dabei wurden sie verletzt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Seine Identität war auch am Tag nach der Festnahme zunächst unklar.

Zeugen hatten die Polizei gerufen, weil der Mann in der Fischerstraße eine Autoscheibe eingeschlagen und die Tür eines Geschäfts beschädigt hatte. Nun sucht die Polizei nach der Frau, deren Auto der Unbekannte angehalten hatte. (dpa)

