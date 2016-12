Mann springt aus fahrendem Auto

Unfallflucht bei Rietschen Am Sonntagnachmittag kam es zwischen Haide und Rietschen zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger befuhr mit seinem Volvo die B 115 und streifte einen Daimler (Fahrerin 29) beim Überholen. Der Volvo-Fahrer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Streife des Polizeireviers Weißwasser stellte den Tatverdächtigen wenig später bei Daubitz. Die Polizisten führten bei dem Mann einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von umgerechnet 2,28 Promille. Die Beamten begleiteten den Unfallfahrer zur Blutentnahme, stellten den Führerschein sicher und fertigten Anzeigen. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Notrufmissbrauch in Haide Eben der 39-Jährige, der den Unfall auf der B 115 verursacht hatte, beging wenig später eine weitere Straftat. Dem Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz wurde am Sonntagnachmittag über Notruf ein Verkehrsunfall gemeldet, der sich auf der Görlitzer Straße in Haide zugetragen haben sollte. Laut dem Anrufer waren dort ein Transporter und ein Pkw zusammengestoßen. Eine zum angeblichen Ort des Geschehens geeilte Polizeistreife konnte keinen derartigen Sachverhalt feststellen. Dafür ermittelten die Beamten den alkoholisierten 39-jährigen Deutschen als Anrufer. Die Polizisten erstatteten Anzeige wegen des Verdachts des Notrufmissbrauchs. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Weißwasser übernimmt auch hier die weiteren Ermittlungen.

Diebe bestehlen Löbauer Schornsteinfeger Am Wochenende brachen Unbekannte einen Citroen Berlingo in Löbau auf. Darüber informierte ein Polizeisprecher. Der Kleintransporter war an der Äußeren Bautzner Straße abgestellt. Es handelte sich um das Betriebsfahrzeug eines Schornsteinfegers, aus dem mehrere Werkzeuge im Wert von circa 2000 Euro verschwanden. „Ob es den Dieben Glück bringt, da bin ich mir nicht sicher“, kommentierte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen laufen.

Fahrräder gestohlen Unbekannte haben von Sonnabend- zu Sonntagnachmittag in Niesky zwei weiße Klappfahrräder gestohlen. Die beiden Bikes standen in einem Schuppen am Zinzendorfplatz. Der Stehlschaden wurde mit insgesamt rund 250 Euro beziffert.

Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend in Görlitz. Die 43-jährige Fahrerin eines Citroen war auf der Brautwiesenstraße unterwegs und wollte mit ihren Auto in die Rauschwalder Straße abbiegen. Offenbar missachtete die Frau eine rote Ampel und stieß mit einem anderen Citroen (Fahrer 32) zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von rund 15000 Euro.