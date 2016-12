Mann soll seine Nichten belästigt haben Ein 25-jähriger Mann steht ab Montag wegen des Versuchs des sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht. Die sollen nun als Zeugen aussagen.

Symbolbild: Amtsgericht Görlitz © Jens Trenkler

Löbau/Görlitz. Ab diesem Montag muss sich ein 25-jähriger Albaner vor dem Schöffengericht des Görlitzer Amtsgerichts verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm aufgrund ihrer Ermittlungen den Versuch zur Last, Kinder sexuell missbrauchen zu wollen.

Konkret geht es um Vorwürfe vom Januar dieses Jahres. Damals soll sich der 25-Jährige in einer Wohnung am Neumarkt in Löbau an seine Nichten herangemacht haben. Der Anzeige zufolge ging es dem Mann darum, die 13- und 15-jährigen Mädchen zu sexuellen Handlungen an ihm aufzufordern und an sich selbst zu dulden.

Aufgrund der Vorwürfe sitzt der Angeklagte zurzeit in Untersuchungshaft. Die Anzeigen bezeichnet er als falsch und als familiäre Intrige. Medienberichten zufolge sollen die betroffenen Kinder, deren Mutter, zwei Polizeibeamte und weitere Personen aus dem familiären und schulischen Umfeld als Zeugen gehört werden. (jrs)

