Mann soll Passanten geschlagen haben

Polizei sucht Zeugen zu Unfall Weißwasser. In der Nacht zu Montag hat sich in Weißwasser an der Hanns-Eisler-Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein roter Audi TT an der Fahrertür beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich beim Halter des Audi oder der Polizei zu melden. Der Schaden beträgt 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich beim Polizeirevier Weißwasser auch telefonisch unter 03576 262-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Unbekannte stehlen zwei Mopdes Zittau. Am Montagnachmittag wurde die Polizei nach Hirschfelde gerufen. An der Dr.-Külz-Straße hatten Unbekannte eine Garage aufgebrochen. Aus dieser verschwanden eine gelbe Simson S 51 Enduro und eine grüne Simson Schwalbe. Beide Kräder waren nicht angemeldet. Den Schaden bezifferten die Eigentümer mit insgesamt 1.100 Euro. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Nach den Zweirädern fahndet die Polizei.

Polizisten spenden 25 Liter Blut Görlitz. Am Dienstag ist in der Polizeidirektion Görlitz der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz gewesen. Rund 50 Beamte der Polizeireviere, des Führungsstabes der Polizeidirektion, der Kriminalpolizeiinspektion und des Direktionsbüros ballten für einen guten Zweck die Faust und bissen die Zähne aufeinander. Mit dieser Aktion leisteten die Polizisten einen Beitrag, damit lebensbedrohlich verletzten Patienten ein Überleben ermöglicht werden kann. Etwa 25 Liter Blut rannen in die Beutel des Blutspendedienstes. Gleichzeitig bestand vor Ort die Möglichkeit, sich als Stammzellenspender typisieren zu lassen. Vertreter der Deutschen Stammzellspenderdatei des Deutschen Roten Kreuzes standen mit Rat und Information zur Seite. Das spezielle Angebot richtete sich an Personen im Alter zwischen 18 und 55 Jahren. Neben der eigentlichen Blutspende wurde lediglich ein weiteres kleines Röhrchen mit Blut benötigt.

Diebe stehlen Bleiblechbeschläge Kottmar. In den vergangenen Tagen haben Unbekannte an der Kirche in Obercunnersdorf von mehreren Fensterbänken Blechbeschläge aus Bleicolor demontiert und gestohlen. Den Schaden bezifferte die Gemeinde mit rund 5000 Euro. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Frau findet Panzergranate auf ihrem Grundstück Neißeaue. Eine Bewohnerin von Neu-Krauscha hat am Montagvormittag auf ihrem Grundstück eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie handelte richtig und informierte die Polizei. Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes holten die Munition bei ihr ab. Die Granate wird fachgerecht entsorgt.

Rentner fährt gegen geparktes Auto Zittau. Ein 81-jähriger Rentner hat am Dienstagvormittag an der Ziegelstraße einen Unfall verursacht. Der Rentner befuhr gegen 11.23 Uhr die Straße, bekam dann ein gesundheitliches Problem und fuhr gegen einen geparkten Wagen. Verletzt wurde er nicht; wegen seiner gesundheitlichen Probleme kam er dennoch ins Krankenhaus. Polizeibeamte waren vor Ort. Sie übergaben der Ehefrau des Rentners den Autoschlüssel. Der Sachschaden beträgt insgesamt 300 Euro.

Frau bei Unfall schwer verletzt Oppach. Ein Lkw und ein BMW sind am Dienstagmorgen zusammengestoßen. Der 50-jährige Fahrer des voll beladenen Sattelzuges war auf der Bundesstraße nach links in die Gegenfahrspur ausgewichen, um nicht auf das Heck eines vor ihm bremsenden Lkw zu prallen. Da den Lastern allerdings eine 32-Jährige mit ihrem Auto entgegenkam, krachte es. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr BMW wurde abgeschleppt. Der Unfallschaden betrug nach ersten Schätzungen rund 25.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Für mehrere Stunden war die Bundesstraße voll gesperrt.

Junger Mann soll Passanten geschlagen haben Görlitz. Am späten Sonnabend wurde der Polizei gegen 22:16 Uhr telefonisch mitgeteilt, dass es an der Berliner Straße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen sein soll. Dort trafen die Polizisten zwei junge Frauen im Alter von 19 Jahren sowie einen 22-jährigen Mann an. Sie berichteten den Beamten, dass an ihnen eine unbekannte männliche Person vorbeigegangen sei und abfällige Bemerkungen gemacht habe. Nachdem sie ihn darauf angesprochen haben, habe er den drei Personen unvermittelt ins Gesicht geschlagen und sei anschließend geflüchtet. Aufgrund einer genauen Täterbeschreibung griff die Streife im Stadtgebiet wenig später einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen auf. Die Kriminalpolizei führt gegen den albanischen Staatsbürger die weiteren Ermittlungen zum Verdacht der Körperverletzung.