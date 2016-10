Mann soll Kinderwagen einer Flüchtlingsfamilie angezündet haben Die Polizei hat den 56-Jährigen festgenommen. Die betroffene Familie will nicht zurück in die Wohnung.

Mieterin Ute Hain (74) steht neben den verkohlten Überresten des Kinderwagens und einem Fahrrad, das im Flur abgestellt war. Der Kinderwagen gehört einer syrischen Familie, die im Erdgeschoss wohnt. © Jens Hoyer

Die Nacht war kurz für Ute Hain und die anderen Bewohner das Hauses Roßweiner Straße 12. Gegen Mitternacht wurde die 74-Jährige munter. „Ich habe Rauch gerochen. Der Rauchmelder war aber noch nicht angegangen“, erzählte sie. Als die Feuerwehr wenig später eintrifft, ist klar: es brennt. Die Mieterin zieht sich an, geht ins verqualmte Treppenhaus. Dort kommen ihr schon Feuerwehrleute entgegen und bringen sie unter einer Schutzhaube nach draußen. Weitere Bewohner werden mit der Drehleiter aus ihren Wohnungen geholt. Einer Familie aus Syrien mit fünf Kindern helfen die Feuerwehrleute im Erdgeschoss durch die Fenster nach draußen. In Flur brennt vor der Tür der Flüchtlingsfamilie ein Kinderwagen. „Als wir ankamen, war alles verraucht. Wir haben das Feuer mit der Kübelspritze abgelöscht und dann das Treppenhaus und die Wohnungen gelüftet“, sagte Gemeindewehrleiter Thomas Harnisch. 23 Feuerwehrleute waren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Die Polizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf und einen Tatverdächtigen fest. Ein 56-jähriger Hausbewohner steht im Verdacht, den Brand gelegt zu haben. Am Donnerstag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Nach dem Döbelner Anzeiger vorliegenden Informationen hatte der Mann mit den Flüchtlingen einige Male Streit. Zum Zeitpunkt des Brandes soll der Tatverdächtige alkoholisiert gewesen sein. Die Familie will in die Wohnung nicht zurück, sagte Marco Michaels von der Firma Immoplan, die das Haus verwaltet. „Wir versuchen, eine andere Wohnung für die Familie zu finden.“

Die Bilanz der Nacht: Elf Menschen im Alter zwischen 6 und 56 Jahren sowie ein zehn Monate altes Kind mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht werden. Die Wohnungen waren zumindest für eine Nacht unbewohnbar. Nur vereinzelt haben Mieter in ihren eigenen Betten geschlafen. Ute Hain hatte die Nacht mit ihrem Hund Rocky bei einem Bekannten zugebracht – Hilfe auf Gegenseitigkeit. „Er hat nach dem Hochwasser 2013 acht Wochen bei mir gewohnt“, erzählt sie.

Der Flur und das Treppenhaus sind total verrußt. „Wir werden erst einmal alles säubern lassen, damit die Mieter wenigsten wieder Geländer und Türen anfassen können“, sagte Marco Michaels. Der Gutachter der Versicherung werde erst in der kommenden Woche den Schaden besichtigen.

