Mann schießt mehrfach in die Luft

Bundespolizei stellt Fahrräder sicher Kodersdorf. Bei einer Kontrolle auf dem Autobahnrastplatz Wiesaer Forst auf der A4 haben Beamte der Bundespolizei in der Nacht zum Dienstag fünf mutmaßlich gestohlene Fahrräder sichergestellt. Diese befanden sich im Fahrzeug eines jungen Polen. Auf Nachfrage erklärte der Mann, dass er die Räder auf einem Flohmarkt in Frankfurt am Main für etwa 850 Euro erworben habe. Gegen diese Behauptung sprach die Tatsache, dass der 21-Jährige keinen Eigentumsnachweis für die Räder, die 2500 Euro wert sind, besitzt. Ein Teil der Verpackungsfolie, die sich noch im Fahrzeug befand, galt als weiteres Indiz. Zudem waren zwei der Räder zusätzlich mit einem Schloss gesichert. Einen passenden Schlüssel für dieses konnte der Mann aber nicht vorlegen. Angesichts der Umstände geht die Bundespolizei von einem Diebstahl aus. Deshalb wird gegen den Verdächtigen inzwischen auch wegen Hehlerei ermittelt.

Frau muss zwei Jahre ins Gefängnis Kodersdorf. Eine Polin muss für die nächsten zwei Jahre hinter Gitter. Die Bundespolizei hat die 41-Jährige am Mittwochvormittag auf der Autobahn bei Kodersdorf kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass sie das Landgericht Gießen vor zehn Jahren wegen Einfuhr und Handels von Betäubungsmittel in nicht geringer Menge zu vier Jahren Haft verurteilte. Einen Teil ihrer Strafe hat sie bereits verbüßt. Jetzt muss die Frau den Rest absitzen.

Ausflug endet an der Autobahn Kodersdorf. Vier Männer aus der Ukraine im Alter von 29, 37, 37 und 41 Jahren hat die Bundespolizei am Dienstagabend an der Autobahn bei Kodersdorf gestoppt. Ihren Angaben nach wollten sie in Jena ein Auto kaufen. Die Ermittlungen ergaben jedoch etwas anderes. Demnach stimmte zwar die Richtung – also Thüringen – nicht aber der Zweck der Reise. Offenbar wollte das Quartett im benachbarten Bundesland illegal arbeiten. Nach Aberkennung des Reiserechts blieb ihnen nichts übrig, als nach Polen umzudrehen. Erfolgreicher im Sinne der Schwarzarbeit verlief dagegen der Aufenthalt in Deutschland für eine 45-Jährige und einen 28-Jährigen, beide ebenfalls aus der Ukraine. Beamte kontrollierten die mutmaßlichen Schwarzarbeiter am Dienstagnachmittag beziehungsweise -abend auf dem Autobahnrastplatz „An der Neiße“ in Reisebussen. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau in Schwäbisch Gmünd ohne Genehmigung als Pflegekraft arbeitete. Der Mann war offensichtlich im Baugewerbe im Raum Kaiserslautern tätig. Das mitgeführte, illegal erlangte, Arbeitsentgelt beschlagnahmten die Bundespolizisten. Im Falle der Frau waren das 750 Euro, der Mann hatte 4700 Euro verdient. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und die Aberkennung des Reiserechts folgten.

Polizei stoppt Crystal-Fahrer Kodersdorf. Eine Streife der Autobahnpolizei hat am Dienstagmittag auf der A4 die Drogenfahrt eines 29-Jährigen beendet. Sie kontrollierten den Mann, der mit seinem Hyundai in Richtung Görlitz unterwegs war, an der Anschlussstelle Kodersdorf. Zweifel an der Verkehrstüchtigkeit des Autofahrers kamen bei den Polizisten auf und bestätigten sich durch einen Drogentest. So hat der Lenker vermutlich Crystal konsumiert. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, ordneten eine Blutentnahme an und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Sollte das Blutergebnis den Verdacht der Drogenfahrt bestätigen, drohen dem Betroffenen mindestens 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot für den Bereich der Bundesrepublik.

Mann schießt mehrfach in die Luft Görlitz. Nach einem Hinweis eines polnischen Nachrichtenportals sowie eines Görlitzer Bürgers am Dienstag hat die Kriminalpolizei Ermittlungen zum Verdacht eines Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. In einem sozialen Netzwerk kursiert ein Video, das in Görlitz aufgenommen wurde und zeigt, wie ein junger Mann zu abendlicher Stunde in der Öffentlichkeit mehrfach eine Pistole in die Luft abfeuert. Ob es sich dabei um eine scharfe Schusswaffe oder eine Schreckschusspistole handelt, ist noch nicht geklärt. Möglicherweise ist das betreffende Video am Silvesterabend entstanden. Die Untersuchungen der Kriminalpolizei dauern an und gehen einem ersten Verdacht nach.

Auf glatter Fahrbahn gerutscht Görlitz. Zwei Autos sind am Dienstagmittag an der Görlitzer Straße in Görlitz zusammengestoßen. Offenbar aufgrund der Straßenglätte kam eine 53-jährige Audi-Fahrerin in einer Rechtskurve nach links in die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford. Dessen 59-jähriger Fahrer verletzte sich leicht. Der Sachschaden betrug etwa 10000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und ein Abschleppwagen nahm sie an den Haken. Die Verkehrsermittler des Reviers befassen sich mit diesem Unfall.

Unbekannte stehlen Trekking-Rad Görlitz. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonnabendabend bis Dienstagmorgen ein angeschlossenes Herren-Trekking-Rad der Marke Steppenwolf in Görlitz gestohlen. Das schwarze Gefährt stand im Hinterhof an der Krischelstraße und hat einen Wert von etwa 640 Euro.

Autodiebe stehlen Ford Focus Zittau. Unbekannte haben am Dienstagmorgen am Eichgrabener Weg in Zittau einen Ford aus dem Baujahr 2017 entwendet. Die Diebe nutzten 90 Minuten Abwesenheit des Eigentümers, um den braunen Focus mit dem Kennzeichen WW-TA 108 zu stehlen. Der Zeitwert des Wagens belief sich auf etwa 26000 Euro. Nach dem Kombi wird international gefahndet und die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dachstuhl gerät in Brand Seifhennersdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Dienstagnachmittag ein leerstehendes Mehrfamilienhaus an der Zollstraße in Seifhennersdorf in Brand geraten. Die Wehren aus Seifhennersdorf, Ebersbach und Leutersdorf sowie die Polizei eilten zu dem Feuer. Personen befanden sich während des Brandgeschehens nicht im Haus. Der Schaden ist derzeit noch nicht bezifferbar. Sachverständige werden sich mit der genauen Untersuchung zur Brandursache befassen.

Einbrecher schleicht ins Haus Ebersbach. Unbekannte sind zielstrebig am Hofeweg in Ebersbach bei einem Einbruch am Dienstnachmittag vor. Die Täter blieben zunächst unbemerkt vom Eigentümer, als diese sich in sein Haus schlichen und unter anderem einen Laptop, eine Kamera sowie einen Autoschlüssel schnappten. Ein Dieb saß bereits im dazugehörigen Wagen, als dem Besitzer die Tat auffiel. Schnell sprang der Einbrecher in einen wenige Meter weiter wartenden blauen Ford Focus, der davonfuhr. Der Bestohlene verständigte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Wagen blieberfolglos. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer mit etwa 5000 Euro. Der Sachschaden belief sich auf rund 200 Euro.

Feuerwehreinsatz wegen Mülleimer-Brand Boxberg. Die Feuerwehren umliegender Gemeinden und ein Funkwagen des örtlichen Reviers sind am Dienstagmorgen zu einem Wohnhaus an der Friedensstraße in Boxberg ausgerückt. Aus den Kellerräumen stieg Rauch auf. Die Ursache war schnell ausgemacht. Ein Mülleimer mit Asche brannte und sorgte für dicke Luft. Die Kameraden lüfteten das Haus durch, sodass die Bewohner wieder beruhigt durchatmen konnten. Verletzt hat sich niemand.