Mann rutscht unter Zug Die Feuerwehr befreite den verletzten Mann auf dem Bahnhof Hoyerswerda aus seiner Notlage.

Der Verletzte wird per Trage vom Bahnsteig zum Rettungswagen gebracht. © rgr

Auf dem Bahnhof Hoyerswerda ist am Donnerstag kurz nach elf Uhr ein älterer Mann unter einen stehenden Personenzug geraten. Dabei hat er sich Verletzungen zugezogen. Aus eigener Kraft gelang es ihm nicht, sich aus der Notlage zu befreien.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und hievte den Verletzten auf den Bahnsteig, wo er notärztlich versorgt und anschließend ins Krankenhaus transportiert wurde. Wie Augenzeugen berichteten, sei der Mann mit einem Gehstock am Rand des Bahnsteiges unterwegs gewesen. Dabei hat er offenbar das Gleichgewicht verloren. In der Folge ist er zwischen Bahnsteigkante und Zug ins Gleisbett gefallen.

Schüler der Sportklasse 7b des Foucault-Gymnasiums, die mit dem Zug in Richtung Lauta fahren wollten, hatten das Geschehen beobachtet und veranlasst, dass ein Notruf abgesetzt wurde. Kaum zehn Minuten später waren die Helfer vor Ort, die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit zwei Einsatzwagen. (rgr)

