Mann reißt Telefonanlage raus Weil der nur gebrochen Deutsch Sprechende nicht auf ein Taxi warten wollte, brannten bei ihm alle Sicherungen durch.

Die Gegensprechanlage im Taxistand wurde zerstört. © Klaus-Dieter Brühl

Der Schock sitzt noch tief: Denn das neue Jahr begann für die Taxifahrer aus Großenhain keineswegs freundlich. Ganz im Gegenteil. Just am Neujahrsmorgen – in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 8.25 Uhr – riss ein bisher noch unbekannter Mann die Gegensprechanlage aus der Wand im Eingangsbereich der Zentrale auf der Mozartallee. In hohem Bogen landete sie auf der Straße. Zurück blieben nur lose Drähte und Kabel. Der unbeherrschten Reaktion vorausgegangen sei laut Taxizentrale, ein Telefonat mit dem nur gebrochen Deutsch sprechenden Mann. Er hätte angegeben, einen dringenden Termin zu haben und wäre erbost darüber gewesen, ein paar Minuten auf ein Taxi warten zu müssen. Die herbei gerufene Polizei, so bestätigt Sprecherin Jana Ulbricht am Dienstag auf SZ-Anfrage, habe dann nur noch vor Ort eine Anzeige aufnehmen können. Der Täter war bereits über alle Berge. Die Großenhainer Taxizentrale indes muss nun die komplette Anlage erneuern lassen. Und alle potenziellen Kunden können zurzeit vor Ort kein Taxi ordern.

