Mann raubt Seniorin auf offener Straße aus Nach dem dem Überfall lag die 86-Jährige auf dem Boden. Zu Hilfe kam ihr zunächst niemand.

Wie viel Mut gehört wohl dazu, einer älteren und dazu noch gehbehinderten Dame die Handtasche zu rauben? So geschehen am Montagnachmittag in Oschatz: Während sich die 86-Jährige auf dem Heimweg befand, kam der Räuber, trat auf sein Opfer zu, entriss ihr die Tasche mit Geldbörse sowie persönlichen Dokumenten und flüchtete. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Seniorin stürzte und verletze sich. Sie erlitt Schürfwunden am linken Knie. Zudem wurde ihre Bekleidung beschädigt. Die Höhe des Schadens beziffert die Polizei auf rund 320 Euro. Da die Frau mit ihrer Gehhilfe nicht allein aufstehen konnte, rief sie um Hilfe. Es war jedoch niemand in der Nähe. Erst später erschien ein älterer Herr und half ihr. Von einem Geschäft aus riefen die Mitarbeiter die Polizei.

Kripobeamte haben die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit ist vom Räuber nur bekannt, dass er 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 m groß und schlank ist. Er trug dunkle Bekleidung und eine Kopfbedeckung. Der Mann kam aus Richtung Venissieuxer Straße und flüchtete mit der Handtasche der alten Frau in Richtung Zufahrt der Bowlingbahn. (SZ)

Die Polizei fragt: Wer hat den Raubüberfall beobachtet? Wer hat zur Tatzeit einen Mann im Alter zwischen 20 und 25 Jahren mit einer schwarzen Damenhandtasche gesehen und kann Hinweise zum Räuber geben? Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Oschatz: (03435) 650-0.

