Mann rastet aus Ein Mieter hat in einem Bautzener Wohnhaus für Aufruhr gesorgt. Autofahrer legen falsche Führerscheine vor. Das und mehr im aktuellen Polizeibericht.

Bautzen. In einem Wohnblock an der Juri-Gagarin-Straße in Bautzen ist am Mittwochnachmittag ein Mann ausgerastet. Der Mieter drosch mit einer Axt auf seine Wohnungstür ein. Nachbarn informierten die Polizei. Offenbar befand er sich in einer psychischen Ausnahmesituation, heißt es von der Polizei. Von einem Arzt wurde der 50-Jährige in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. Der Schaden an der Tür beträgt 300 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zu der Sachbeschädigung. (szo)

Polizeibericht vom 22. Februar zurück 1 von 5 weiter Ladendiebin erwischt Kamenz. Eine junge Ladendiebin wurde am Mittwochnachmittag in Kamenz auf frischer Tat erwischt. Die 15-Jährige hatte sich im Einkaufszentrum an der Straße An der Windmühle Drogerie- und Kosmetikartikel im Wert von etwa 30 Euro eingesteckt und wollte den Markt verlassen, ohne dafür zu bezahlen. Ein Detektiv stellte die Jugendliche jedoch und rief die Polizei. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Diebstahl befassen. Gegen Leitplanke gefahren Weißenberg. Ein 22-jähriger VW-Fahrer hat am Mittwochnachmittag auf der A 4 bei Weißenberg die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Volkswagen kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er die Leitplanke. Es entstand Schaden von insgesamt etwa 5000 Euro. Da der junge Mann unverletzt blieb und sein Polo noch fahrbereit war, konnte er die Fahrt bald fortsetzen. Ausländischen Führerschein vorgezeigt Leppersdorf. Eine Polizeistreife hat am Mittwochvormittag bei Leppersdorf einem BMW-Fahrer die Weiterreise untersagt. Der 37-Jährige zeigte bei einer Kontrolle auf der S 95 einen in Tschechien ausgestellten Führerschein vor. Eine Überprüfung ergab: Gegen den Mann war in Deutschland ein Fahrverbot verhängt worden. Das kann auch mit einem neu erworbenen ausländischen Führerschein nicht umgangen werden kann. Somit hat sich der 37-Jährige strafbar gemacht. Nun ist das ein Fall für den Staatsanwalt. Freiheitsstrafe abgewendet Bautzen. Ein mit Haftbefehl gesuchter 37-jähriger Pole ist am Mittwoch am A-4-Rasthof Oberlausitz bei Bautzen in eine Polizeikontrolle geraten. Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gesucht. Weil er eine Strafe von 375 Euro nicht gezahlt hatte, sollte er ersatzweise zehn Tage ins Gefängnis. Diesmal beglich er die Summe und wendete damit die Vollstreckung der Haftstrafe ab. Fahrerlaubnis ungültig Burkau. Ärger mit dem Gesetz hat jetzt eine 49-jährige Autofahrerin. Sie war am Mittwochnachmittag auf der A 4 bei Burkau in eine Polizeikontrolle geraten. Als die Beamten die Papiere der Alfa-Romeo-Fahrerin überprüften, fiel auf, dass die vorgezeigte russische Fahrerlaubnis nicht genügte. Die Frau war vor weit über zehn Jahren nach Deutschland gekommen und hatte es versäumt, das Dokument umschreiben zu lassen. Denn das muss innerhalb von sechs Monaten nach Zuzug passieren. Die Polizisten untersagten der Frau die Weiterfahrt, weil sie de facto nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es wurde Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

