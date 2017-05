Mann offenbar angeschossen

Strehla. Ein 27-Jähriger wollte mit einem Lkw Mercedes am Mittwochmorgen rückwärts aus einem Grundstück an der Fischergasse fahren. Dabei stieß er gegen eine Mauer. Diese stürzte ein, wobei ein Teil des Mauerwerks auf einen parkenden Opel fiel.

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Großenhain. Ein 44 Jahre alter VW-Fahrer wollte am Dienstagmorgen von der Poststraße nach rechts in die Mozartallee abbiegen. Dabei übersah eine auf der Mozartallee auf dem Radweg fahrende 18-jährige Radfahrerin. Es kam zur Kollision, bei der sich die junge Frau leichte Verletzungen zuzog. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.