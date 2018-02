Mann oder Frau – wer weiß das schon so genau?

Schräg, schrill, frivol – das war die Show „Magie der Travestie“, die am Sonnabendabend im Großen Saal der Hoyerswerdaer Lausitzhalle zu erleben war.Foto: Silke Richter

Hoyerswerda. Kichernde Frauen, die in Gruppen viele Selfies machen und sich auf einen „Mädelsabend“ ohne ihre besseren Hälften freuen – häufige Kulisse am Sonnabend vor Beginn der Show in der Lausitzhalle. Ausverkauftes Haus, in den Publikumsreihen meist erwartungsfreudige Damen. „Magie der Travestie“ steht auf dem Spielplan. Für zwei Stunden werden die Besucher entführt in die Welt schriller Farben und pompöser Kostüme, des Gesanges, des Tanzes, der Parodie und der schönen wohlgeformten Körper mit einer Nuance prickelnder Erotik; eine Welt, die Begriffe wie Anmut und magische Ausstrahlung durchaus verdient hat. Die männlichen (?) Paradiesvögel verstehen es, die vielen Damen und die vereinzelten (mutigen) Männer in ihren Bann zu ziehen und sie ins Bühnenspiel mit einzubeziehen. Besucher Burkhardt etwa durfte Twist tanzen; den Versuch wagen, seine Hüften mit professioneller Starthilfe in Schwung zu bringen. In summa ein buntes Feuerwerk von Comedy und Star-Imitationen, verbunden mit dem einen oder anderen tieferen Einblick. (SiRi)

