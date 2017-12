Mann nach Zusammenstoß mit Lkw im Krankenhaus Am Mittwochnachmittag wird ein 31-Jähriger in der Görlitzer Innenstadt von einem Lkw erfasst und schwer verletzt.

Auf der Biesnitzer Straße in Görlitz hat ein Lkw-Fahrer einen Passanten erfasst, der unvermittelt die Straße überqueren wollte. © Danilo Dittrich

Görlitz. Zu einem Unfall ist es am Mittwochnachmittag auf der Biesnitzer Straße in Görlitz gekommen. Dabei hat ein Lkw einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Der 42-jährige Fahrer war in Richtung Carl-von-Ossietzky-Straße unterwegs, als der 31-jährige Passant, laut Polizeiangaben völlig unvermittelt, in Höhe der Pomologischen Gartenstraße über die Fahrbahn wollte. Dabei kam es zum folgenschweren Zusammenstoß. Ein Rettungswagen musste den Schwerverletzten ins Krankenhaus bringen. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 1 500 Euro. Die Ermittlungen über den genauen Unfallhergang dauern noch an. (szo)

zur Startseite