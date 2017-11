Mann mit Messer attackiert In einem Hausflur wird ein 32-Jähriger lebensbedrohlich verletzt. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest.

zurück Bild 1 von 3 weiter © Symbolbild: dpa

In diesem Haus hat sich die Tat ereignet.

Hier wurde der Täter später festgenommen.

Sebnitz. Bei einer Messerattacke in Sebnitz ist ein 32-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 15.50 Uhr im Hausflur eines Wohnhauses, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilt. Als Täter wird ein 38-jähriger Sebnitzer beschuldigt. Der mutmaßliche Messerstecher flüchtete zunächst vom Tatort, konnte aber noch am selben Abend an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Sowohl Täter als auch Opfer sind deutsche Staatsbürger. Nach SZ-Informationen waren die beiden Männer miteinander bekannt.

Anwohner konnten beobachten, wie mehrere Polizeibeamte mit Taschenlampen am frühen Dienstagabend ein Haus an der Langen Straße in Sebnitz durchsuchten. Die Durchsuchung stehe mit der Messerattacke in Zusammenhang, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage bestätigte. Nähere Angaben machen die Ermittler aber derzeit nicht.

Weitere Polizeimeldungen vom Mittwoch zurück 1 von 4 weiter Küchenbrand in Wohnung Berggießhübel. Dienstagnacht kam es brach in der Küche einer Wohnung an der Giesensteiner Straße Feuer aus. Aus bislang unbekannter Ursache waren diverse auf dem Herd abgestellte Gerätschaften in Brand geraten. Das Feuer wurde durch die Mieter selbst gelöscht. Verletzt wurde niemand. Am Inventar entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zusammenstoß auf Kreuzung Freital. Am Donnerstagmorgen hat es in Freital eine Pkw-Kollision gegeben. Gegen 7 Uhr fuhr ein 73-Jähriger mit einem Skoda Fabia auf der Lutherstraße in Richtung Hüttenstraße. Beim Befahren des Kreuzungsbereiches mit der Hüttenstraße beachtete er nach bisherigen Erkenntnissen das Rotlicht der Ampel nicht. In der Folge stieß er mit einem Toyota Yaris zusammen, der nach links in Richtung Dresden abbog. Die 35-Jährige Toyota-Fahrerein erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 9000 Euro. Lagerbox aufgebrochen Freital. Unbekannte zerschnitten am Dienstagvormittag den Zaun eines Grundstücks an der Straße zum Freibad in Freital-Zauckerode und begaben sich auf das Gelände einer Firma. Dort hebelten sie eine Box auf, in der Propangasflaschen lagerten. Ob die Täter etwas stahlen, ist derzeit unbekannt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Auto beschädigt – Zeugenaufruf Stolpen. Ein Rowdy hat sich an einem Auto ausgetobt. Am vergangenen Wochenende beschädigte der Unbekannte einen Skoda Fabia an der Rudolf-Breitscheid-Straße. Der Täter zerkratzte den Fahrzeuglack. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Sebnitz entgegen.

Gegen den verhafteten 38-jährigen Sebnitzer wird jetzt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. Am Mittwoch wurde der Beschuldigte einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Pirna vorgeführt. Der verletzte 32-Jährige befindet sich zur Behandlung in einer Klinik. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an. (SZ/dis)

zur Startseite