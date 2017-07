Mann mit Messer attackiert In der Nacht zu Freitag hat sich ein 31-Jähriger bei der Polizei in Weißwasser gemeldet. Er gab an, von zwei Männern angegriffen worden zu sein.

Symbolbild © dpa

Weißwasser. In der Nacht zu Freitag hat sich ein 31-Jähriger bei der Polizei in Weißwasser gemeldet und laut Polizeidirektion Görlitz angegeben, von zwei Männern mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Der Geschädigte sei gegen 01:30 an der Boxberger Straße entlang gelaufen. Es haben ihn dann zwei unbekannte junge Männer angesprochen und nach Zigaretten gefragt.

Als er die Anfrage verneinte, soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei habe ihn einer der Täter mit einem Messer an der Hand geschnitten. Die Verdächtigen seien unerkannt geflüchtet. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu den Umständen der Tat und den Tätern aufgenommen. (szo)

