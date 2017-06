Mann liegt tot im Wald

Vier Personen verletzt Schirgiswalde. Bei einem Unfall am Freitagvormittag im Ortsteil Wurbis sind vier Menschen verletzt worden. Ein 85-Jähriger befuhr mit seinem Toyota Aygo die Crostauer Straße. An der Kreuzung zur Zittauer Straße kam es zur Kollision mit einem Skoda Fabia. Der Toyota-Fahrer sowie seine 84-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Der 75-Jährige am Steuer des Skoda und seine zwei Jahre ältere Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Kirschau, Callenberg, Crostau und Weigsdorf-Köblitz waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 22 Kameraden vor Ort. Der Verkehrsunfalldienst der Autobahnpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Auto überschlägt sich Weißenberg. Am Donnerstagabend gab es im Ortsteil Wurschen einen Unfall. Eine 50-Jährige befuhr gegen 19.30 Uhr mit ihrem Skoda den Fasanenweg und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich zweimal. Ein Krankenwagen brachte die leicht verletzte Frau in eine Klinik. Ein Abschleppwagen nahm das Fahrzeug an den Haken. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Streitigkeiten um Musik Bautzen. Am Donnerstagabend ist es in Bautzen an den Schilleranlagen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Auslöser waren offenbar Unstimmigkeiten im Musikgeschmack. Da sich die drei jungen Männer nicht einig wurden, kam es untereinander zu Handgreiflichkeiten und Schlägen. Die alarmierten Polizeistreifen wollten die Situation beruhigen. Zwei der Personen verhielten sich jedoch uneinsichtig und waren weiterhin aggressiv. Sie leisteten Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizisten. Die Tatverdächtigen – ein Deutscher und ein Inder – werden sich wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Die Nationalität des dritten Beteiligten ist derzeit nicht bekannt.