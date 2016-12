Mann liegt nahe Haltepunkt auf den Bahngleisen Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage müssen Kameraden der Feuerwehr einem Meißner helfen.

© Claudia Hübschmann (Archiv)

Ein Feuerwehreinsatz machte der nachweihnachtlichen Ruhe im Triebischtal am vergangenen Donnerstagabend ein jähes Ende. Gegen 19.55 Uhr mussten hier insgesamt drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Meißen ausrücken. Ihr Ziel: Das Gleisbett in der Nähe des Haltepunktes Triebischtal unweit der Hirschbergstraße. Den Notruf haben zwei Männer abgegeben, die ihren stark alkoholisierten und zudem übergewichtigen Kumpel nicht mehr den kleinen Anstieg in Richtung Wohngebiet hochgewuchtet bekamen. Der ältere Herr konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr auf den Beinen halten – zu gut hatte zuvor der Alkohol geschmeckt.

Pikant an dem außergewöhnlichen Einsatz ist die Tatsache, dass die Meißner Kameraden bereits einige Tage zuvor wegen eben jener angetrunkenen Person zum selben Ort gerufen worden. Das bestätigt Gemeindewehrleiter Frank Fischer. „Beide Male war der ältere, uns schon bekannte Herr, zu stark alkoholisiert, um sich aus eigener Kraft von dem Gleisbett zu entfernen. Da auch seine Kumpanen dies nicht vermochten, haben meine Kollegen mitgeholfen“, so Fischer. Es sei mit vereinten Kräften gelungen, den Mann nach einigen Minuten zu einem in der Zwischenzeit gerufenen Krankenwagen und damit in Sicherheit zu bringen. Fischer hofft nun, dass es zu keinem weiteren Zwischenfall dieser Art kommt. „Falls doch, müssten wir wieder raus. Da kann man nichts machen, auch wenn es ärgerlich ist. Hoffen wir, dass der Mann in Zukunft vernünftiger wird.“

