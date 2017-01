Mann leblos im Gebüsch entdeckt Einen schrecklichen Fund machten Spaziergängerinnen in Bischofswerda. Ein toter Mann lag am Sommersteg im Unterholz. Wie er ums Leben kam, ist ebenso ungeklärt wie seine Identität. Nun bittet die Polizei um Hilfe.

Der Fundort am Bischofswerder Sommersteg. Hier entdeckten Spaziergängerinnen am Donnerstagnachmittag die Leiche eines Mannes. © Rocci Klein

Spaziergängerinnen haben am Donnerstag in Bischofswerda einen leblosen Mann in einem Gebüsch in der Nähe des Sommerstegs entdeckt. Die Umstände des Todes sind gegenwärtig ungeklärt wie die Identität des Verstorbenen. Spuren äußerer Gewalteinwirkungen wurden nicht gefunden. Nun sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bei dem Toten handelt es um einen schlanken, circa 1,80 Meter großen Mann im Alter zwischen 55 bis 65 Jahren. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenanorak, einer schwarzen Jeans und schwarzen Winterstiefeln der Größe 41. Am linken Unterarm hatte er ein tätowiertes Kreuz.

Hinweise: 03581 468100

