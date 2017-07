Mann klammert sich an Zug fest Ein 22-Jähriger durfte in Bischofswerda nicht weiter mitfahren. Seine Reaktion sorgte auch in Löbau für Verspätung.

Eine knappe halbe Stunde haben Löbauer Zugreisende in der Nacht zum Montag auf den Trilex in Richtung Görlitz warten müssen. Grund dafür war ein Mann, der sich unter Drogeneinfluss in Bischofswerda vor den Zug stellte und versuchte, ihn an der Weiterfahrt zu hindern, teilt Alfred Klaner von der Bundespolizei Ebersbach mit.

Gegen halb eins in der Nacht zum Montag habe sich ein 22-jähriger Libyer vor den Zug, der in Bischofswerda haltmachte, ins Gleis gestellt. „Der Zug wollte bereits anfahren und musste noch mal abbremsen“, schildert Klarner. Der 22-Jährige, der mit zwei Begleitern unterwegs war, durfte nicht weiter mitfahren, weil er im Bord-WC geraucht hatte, erklärt die Bundespolizei. Eine Polizeistreife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen habe schließlich eingreifen müssen. Als die Beamten eintrafen, hielt sich der Mann am Triebwagen des Zuges fest, um ihn an der Weiterfahrt zu hindern. Er habe unter Einfluss berauschender Tabletten gestanden. Außerdem hatten er und seine beiden Begleiter eine Geldbörse und Dokumente einer weiteren Person sowie verdächtige Pillen dabei. Kurz vor Eintreffen der Polizei habe der 22-Jährige zudem einen weiteren Fahrgast angerempelt und angespuckt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung, Diebstahl und Körperverletzung eingeleitet. (SZ)

