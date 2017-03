Mann in Schlosspark attackiert

Einbruch in Praxis

Riesa. Unbekannte sind Dienstagnacht in eine Arztpraxis an der Kurt-Schlosser-Straße in Riesa eingebrochen. Die Täter gelangten mit einer Leiter an ein Fenster im ersten Obergeschoss und hebelten dieses auf. Anschließend stiegen sie in das Gebäude ein und durchsuchten die Praxisräume. Aus diesen stahlen sie rund 100 Euro Bargeld.