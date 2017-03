Mann in Schleife tot aufgefunden Aufschluss darüber, wie der Mann zu Tode kam, wird eine Sektion bringen.

Symbolfoto © Symbolbild: dpa

Am Freitagvormittag haben in Schleife Zeugen einen schwer verletzten Mann in einem Wohnhaus an der Friedensstraße aufgefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 61-Jährigen feststellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine konkreten Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden. Aufschluss darüber, wie der Mann zu Tode kam, wird eine Sektion bringen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

