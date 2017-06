Mann in Kötitzer Badesee vermisst Feuerwehr und DLRG haben mit Booten und Schwimmern die Suche aufgenommen.

Strömungsretter der DLRG aus Meißen machen sich bereit. Gesucht wird ein Mann, der möglicherweise im See des Kötitzer Bades schwimmen war. © SZ

Gegen 14.30 Uhr haben am Freitag zwei Badegäste ihren Vater als vermisst gemeldet. Der Mann war zuvor möglicherweise im See des Kötitzer Bades schwimmen gewesen. Die daraufhin alarmierten Feuerwehren aus Coswig und Kötzschenbroda/Naundorf waren kurz vor 15 Uhr am Ort des Geschehens. Inzwischen sind auch sogenannte Strömungsretter der DLRG aus Meißen an der ehemaligen Kiesgrube eingetroffen. Mit zwei Motorbooten und zwei Schlauchbooten suchen die Einsatzkräfte intensiv nach dem vermissten Mann. (SZ)

