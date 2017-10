Mann in der Neustadt mit Messer verletzt

Ein 37-jähriger Libyer ist am Sonnabend von zwei Landsmännern leicht verletzt worden und musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Opfer sprach 20 Uhr eine Polizeistreife an der Alaunstraße an und erzählte von der Auseinandersetzung. In Höhe Katharinenstraße konnten die Beamten die beiden Angreifer ausmachen. Als diese die Polizisten sahen, versuchten sie zu flüchten und noch schnell ihren Rucksack und ein Messer loszuwerden. Beides misslang. Die Männer wurden vorläufig festgenommen.

Bei einem der Verdächtigen, einem 31-Jährigen, wurden ein Cliptütchen Marihuana und ein Stück Haschisch gefunden. Im Rucksack befanden sich außerdem etwa 50 Gramm Cannabisprodukte. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der genaue Tatablauf müsse noch geklärt werden, teilte die Polizei am Montag mit. (SZ/sr)

zur Startseite