Mann greift Schülergruppe an Ein 67-jähriger Gast einer Dresdner Jugendherberge bedroht Schüler mit einem Messer und versprüht Reizgas. Die Polizei nimmt den stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam.

Großes Aufgebot an Polizei- und Rettungskräften am Dienstagabend vor der Cityherberge an der Lingnerallee. © Roland Halkasch

Es war ihm zu laut: Ein 67-Jähriger hat am Dienstagabend um kurz vor 21 Uhr einen größeren Polizeieinsatz in der Pirnaischen Vorstadt ausgelöst. Mitarbeiter der Cityherberge an der Lingnerallee setzten einen Notruf ab, weil der Senior mit einem Messer in der Hand Gäste bedroht und mehrere Personen mit Reizgas besprüht hatte.

Acht Streifenwagen und Beamte der Diensthundestaffel eilten zu der Jugendherberge neben dem Skaterpark. Schnell konnte der 67-Jährige ausfindig gemacht werden. Der Deutsche aus Eisleben befand sich nach seinem Wutausbruch wieder auf seinem Zimmer in der vierten Etage. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Er ließ sich widerstandslos festnehmen, hieß es. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann außerdem psychisch erkrankt sein.

Karte

Auf dem Zimmer des Tatverdächtigen wurden ein Taschenmesser sowie Pfefferspray sichergestellt. Erste Vernehmungen zufolge, soll der 67-Jährige die Waffen eingesetzt haben, um seiner Forderung nach mehr Ruhe Nachdruck zu verleihen. Mit dem Messer, so die Polizei, bedrohte er mehrere Schüler. Das Reizgas sprühte er in ein Zimmer, in dem sich fünf jugendliche Gäste aufhielten.

Insgesamt wurden acht Personen verletzt. Bei ihnen handelt es sich um Schüler im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, die zu einer Reisegruppe aus Thüringen gehören. Drei von ihnen erlitten Augenreizungen, fünf weitere Reizungen der Atemwege. Zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die verbliebenen Schüler werden derzeit durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Gegen den 67-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Derzeit befindet er sich im Gewahrsam der Dresdner Polizei. (fsc)

zur Startseite