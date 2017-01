Mann greift Partnerin mit Messer an Die Staatsanwaltschaft hat gegen einen Mann aus Niesky Haftbefehl erlassen. Er soll seine sehbehinderte Partnerin schwer verletzt haben.

Symbolbild: Die Polizei hat den Tatverdächtigen in seiner Wohnung in Niesky festgenommen. © dpa

Niesky. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz hat am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen einen 43-jährigen Mann erlassen. Wie die Polizeidirektion und die Staatsanwaltschaft Görlitz mitteilen, soll der dringend Tatverdächtige in der Nacht zu Mittwoch in Niesky in seiner Wohnung seine sehbehinderte Lebensgefährtin mit einem Messer schwer verletzt haben. Sowohl der mutmaßliche Täter als auch die Geschädigte sind deutsche Staatsbürger aus Niesky, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilt.

Nach einer zunächst verbal geführten Auseinandersetzung war die Situation eskaliert. Im Zuge dessen soll der alkoholisierte Beschuldigte ein Messer mit einer etwa 20 Zentimeter langen Klinge gegriffen und mehrfach auf das Opfer eingestochen haben. Sie rief per Notruf den Rettungsdienst, die Rettungsleitstelle informierte die Polizei.

Eine Streife des Polizeireviers Görlitz traf den Tatverdächtigen in der Wohnung an, stellte die mutmaßliche Tatwaffe sicher und nahm den Mann vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Die 43-Jährige wurde mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und dort versorgt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Untersuchungen dauern an. Gefährliche Körperverletzung ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bedroht. (szo/dab)

zur Startseite