Mann greift Kontrolleur an den Hals Ein 27-Jähriger hat auf der Leipziger Straße in Zittau die Parkscheiben kontrolliert und Knöllchen verteilt, als ein Unbekannter ihn bedroht.

Symbolbild. © Jens Büttner/dpa

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag einen 27-Jährigen Kontrolleur angegriffen, der auf einem Parkplatz an der Leipziger Straße in Zittau die Parkscheiben der dort abgestellten Fahrzeuge prüfte. Darüber informiert die Polizei. An einem Mercedes verhängte der Mann ein sogenanntes Knöllchen, da im Fahrzeug keine Parkscheibe hinterlegt war. Wenig später kam ein Mann auf den 27-Jährigen zugelaufen, fasste ihn an den Hals und bedrohte ihn. Ob es sich bei dem Unbekannten um den Fahrer des Mercedes gehandelt hat, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. (szo/tc)

