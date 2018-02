Mann ging mit Messer auf Polizisten los Die Beamten wollten eine Anzeige aufnehmen – plötzlich wurden sie bedroht.

Frankenberg. Wegen eines handfesten Streits unter Bewohnern eines Mehrfamilienhauses wurde die Polizei am Mittwochabend in die Gutenbergstraße gerufen. Während die beiden eingesetzten Beamten, so der derzeitige Ermittlungsstand, eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung aufnahmen, kam einer der Beteiligten in aggressiver Art und Weise auf die Polizisten zu, holte plötzlich ein Messer hervor und hantierte damit bedrohlich in Richtung der Beamten. Trotz mehrfacher Aufforderungen legte der 19-Jährige die Waffe nicht ab, so dass die Polizisten Reizgas einsetzen mussten. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige aus dem Haus.

Aus dem Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 3 weiter Planenschlitzer verschwinden mit Reifen Lichtenau. Zwischen Mittwoch, gegen 22 Uhr, und Donnerstag früh, gegen 4 Uhr, griffen bisher unbekannte Diebe einen auf der Rastanlage „Auerswalder Blick“ an der A 4 der Richtungsfahrbahn Eisenach stehenden Sattelzug Scania an. Sie schlitzten die Plane des Aufliegers auf, offenbar um nach der Ladung zu sehen. Danach öffneten die Unbekannten die Hecktüren und stahlen etwa 200 Reifen der Marke Bridgestone. Der Entwendungsschaden beziffert sich auf insgesamt etwa 17000 Euro. Vermutlich dieselben Täter schlitzten auch die Plane eines neben dem Scania stehenden Sattelzuges MAN auf, entwendeten aus diesem Fahrzeug jedoch nichts. Die Schäden an den Planen der Auflieger beziffern sich insgesamt auf rund 500 Euro. Hoher Sachschaden auf der Autobahn Striegistal. Ungefähr zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Berbersdorf auf der A 4 geriet am Mittwochmorgen auf der Richtungsfahrbahn Eisenach ein Isuzu-Geländewagen mit beladenem Anhänger ins Schleudern und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Der Anhänger kippte mit dem darauf befindlichen Pickup um. Der 75 Jahre Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 29.500 Euro. Sachbeschädigung an Parteibüro Döbeln. In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter zwei Plakate – jeweils ein Meter mal ein Meter groß – an den Scheiben des SPD-Bürgerbüros in der Breiten Straße angebracht. Der Inhalt der Plakate bezog sich auf die Politik der Partei. Zudem befinden sich auf beiden Plakaten Symbole der Jungen Nationalisten (JN). Ermittelt wird gegenwärtig wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, wobei jedoch das Dezernat Staatsschutz der Chemnitzer Kriminalpolizei in die Ermittlungen involviert ist.

Er konnte jedoch kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Die Beamten blieben unverletzt. Das Messer konnte im Umfeld sichergestellt werden. Der 19-Jährige konnte das Polizeirevier nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen in der Nacht zu Donnerstag wieder verlassen. Gegen ihn wird weiter wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt. (DA)

