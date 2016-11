Mann gesteht Mord nach 25 Jahren

Mannheim. Mehr als 20 Jahre nach dem Mord an einem Mannheimer Gastwirt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 44-Jährigen erhoben. Er soll den Wirt 1993 in der Nähe von dessen Lokal abgepasst und in einen hessischen Wald verschleppt haben. Dort habe der Angeklagte den 41-Jährigen misshandelt und erschossen, teilte die Behörde am Montag weiter mit. Als Motiv werden offene Lohnforderungen vermutet. Die Tat habe der 44-Jährige zum Teil gestanden. Seine drei Komplizen konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Der zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alte Angeklagte wird nach Jugendstrafrecht angeklagt. Mitte Juni war er in Spanien geschnappt worden, nachdem ihn eine DNA-Spur überführt hatte. Ende Juli wurde er nach Deutschland ausgeliefert und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. (dpa)

