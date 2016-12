Mann fotografiert sich beim sexuellen Missbrauch Weil er sich seinen Stieftöchtern unsittlich näherte, muss sich ein Mann vor Gericht verantworten. Dort zeigt er sich reuig.

Ihre Tochter habe gewollt, dass sie glücklich sei, sagt die zierliche Frau im Zeugenstand. Sie glaubt, dass das Mädchen wohl nie von sich aus etwas erzählt hätte, wenn sich nicht die kleine Schwester im Mai vergangenen Jahres ihr gegenüber geöffnet und von den Übergriffen des Stiefvaters berichtet hätte.

Erschüttert schildert die Mutter, was sie von ihrer damals erst vier Jahre alten Tochter erfahren musste. Der Kleinen zufolge hatte ihr ehemaliger Lebenspartner dem Kind während des Mittagsschlafs in die Schlafanzughose gefasst, um sich sexuell zu stimulieren. Zweimal soll das passiert sein.

Bei der sieben Jahre älteren Schwester war der Mann laut Anklage ähnlich vorgegangen. Mehrfach soll er sich in ihr Zimmer geschlichen, ihr dort die Schlafanzughose heruntergezogen und sie am Unterleib berührt haben. Einmal hatte er das sogar auf seinem Handy festgehalten.

Zudem konnte die Polizei im Rahmen ihrer Ermittlungen auf dem Laptop des Angeklagten zwei Bilder mit kinderpornografischem Inhalt sicherstellen.

Vor Gericht will sich der Mann aus der Sächsischen Schweiz zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern. Nach einem längeren Gespräch mit seinem Verteidiger knickt er aber ein und gesteht die Taten, ohne jedoch auf Einzelheiten einzugehen. „Es war ein riesiger Fehler“, sagt er dem Gericht, aber auch an die Mutter der Mädchen gewandt. Der Deutsche, der sich inzwischen in psychologischer Behandlung befindet, versichert, dass sich so etwas auf keinen Fall wiederholen werde.

Mit seinem Geständnis erspart er den Mädchen die Strapazen einer erneuten Vernehmung. Dennoch bittet die Mutter das Gericht, ihre ältere Tochter anzuhören. Sie sagt, dass die 13-Jährige den Wunsch selber geäußert habe, da sie glaubt, durch eine Aussage endlich mit dem Missbrauch abschließen zu können.

Dem kommt das Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richter Jürgen Uhlig nach. Zum Schutz der minderjährigen Zeugin schließt es aber die Öffentlichkeit während der Befragung aus.

Am Ende der Beweisaufnahme sieht das Gericht alle Vorwürfe als erwiesen an. Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit der Herstellung eines kinderpornografischen Bildes sowie des Besitzes von Kinderpornografie verurteilt es den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Allerdings wird diese zur Bewährung ausgesetzt, da sich das Gericht in diesem Falle sicher ist, dass von dem nicht vorbestraften Mann keine Wiederholungsgefahr ausgeht. Für die nächsten vier Jahre wird er unter Aufsicht eines Bewährungshelfers gestellt. Auch muss er sich weiter psychologisch behandeln lassen.

zur Startseite