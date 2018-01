Mann flüchtet nach Schlägerei Handgreifliche Auseinandersetzung zwischen vier Männern in einer Görlitzer Wohnung.

Symbolfoto © Sächsische Zeitung

Görlitz. Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung ist es am Freitag, gegen drei Uhr, morgen auf der Elisabethstraße gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit.

Ein 36-jähriger war am Freitagmorgen im Polizeirevier Görlitz erschienen, nachdem er durch drei ihm bekannte Täter in einer Wohnung an der Elisabethstraße angegriffen worden war und aus dieser flüchten konnte. Bei der Auseinandersetzung soll ein Messer im Spiel gewesen sein. Der Angegriffene war leicht verletzt worden, sodass ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte.

Polizeibeamte fahndeten nach den drei Männern im Alter von 57, 32 und 27 Jahren. Den 32- und 57-Jährigen wurden im Stadtgebiet entdeckt und vorläufig festgenommen. Die Fahndung nach dem jüngsten Beteiligten dauert an. Die Untersuchung der genauen Umstände zur Tat führt die Kriminalpolizei. Teil der Ermittlungen wird auch die Befragung des 36-Jährigen sein. Ebenso gilt es zu erforschen, inwiefern ein Messer tatsächlich eine Rolle bei der Auseinandersetzung spielte. Bei allen Beteiligten habe es sich um polnische Staatsbürger gehandelt, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. (szo)

zur Startseite