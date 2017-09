Mann fährt unter Einfluss von Drogen auf der Autobahn bei Görlitz

Aus dem Gefängnis entlassen und schon wieder straffällig geworden

Görlitz. Nachdem ein 35-Jähriger am Sonnabend aus der Haft entlassen worden war, geriet der Mann am Montag in Görlitz gleich doppelt mit dem Gesetz in Konflikt. An einer Bushaltestelle an der Schlesische Straße soll der Pole im alkoholisierten Zustand einem 67-Jährigen mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Die beiden Männer hatten zuvor gemeinsam Bier getrunken, als es aus bislang unbekannter Ursache zum Streit gekommen war. Der verletzte Senior wurde anschließend in einem Krankenhaus versorgt.

Wenig später stahl der 35-Jährige in einer Drogerie an der Nieskyer Straße eine Packung Kondome. Dabei wurde er erwischt. Eine Streife nahm den Mann vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,52 Promille. Die Kriminalpolizei führt in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen. (szo)