Mann fährt ohne Fahrerlaubnis

Polizei ertappt Raser an der Uferstraße Görlitz. Von 47 Fahrzeugen, die die Polizei am Montag an der Uferstraße kontrolliert hat, waren vier zu schnell unterwegs. Dort gilt ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern. Ein Fahrer hatte es mit Tempo 64 offenbar besonders eilig. Er kann sich auf ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei sowie ein einmonatiges Fahrverbot einstellen.

Polizei rettet Frau das Leben Weißwasser. Beamte des Polizeireviers Weißwasser haben am Dienstagmorgen einer Frau das Leben gerettet. Die 48-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Mitarbeiter eines Autohauses entdeckten sie gegen 8 Uhr auf dem Betriebsgelände an der Industriestraße-Ost und riefen die Polizei. Die Frau saß dort in ihrem Auto. Die Beamten befreiten die Frau, die unter akuter Sauerstoffnot litt. Ein Rettungswagen brachte die Betroffene zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Beamten informierten die Angehörigen, die die 48-Jährige am Montag bereits als vermisst gemeldet hatten.

Einsatzgruppe Oberlausitz stellt gestohlenes Fahrrad sicher Zittau. Im Zuge der Binnenfahndungskontrolle haben Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz am Montag einen 23-jährigen Deutschen kontrolliert, der mit einem Fahrrad von Polen nach Deutschland einreiste. Da die Person bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, überprüften die Beamten auch die Sachen des Mannes. Beim Fahrrad wurden sie dann fündig. Das Mountainbike wurde am 14. Juni in Zittau als gestohlen gemeldet und zur Fahndung und Eigentumssicherung ausgeschrieben. Auf Nachfrage, wo er das Rad erworben habe, machte er keine Angaben, er habe es sich aus mehreren Teilen zusammen gebaut. Das Fahrrad wurde sichergestellt und an Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland übergeben. Der Mann wurde belehrt und ihm wurde der Tatvorwurf des Verdachts der Hehlerei eröffnet.

Diebe auf der Baustelle unterwegs Görlitz. Am Montagmorgen ist Arbeitern aufgefallen, dass Unbekannte auf einer Baustelle an der Reichertstraße in einem Lagerraum eingebrochen waren. Die Tat war im Verlauf des Wochenendes geschehen. Die Diebe stahlen mehrere Werkzeuge, Kabeltrommeln und Akkuschrauber mitsamt den Ladeeinrichtungen. Den Schaden bezifferten die Handwerker insgesamt mit etwa 1200 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

41-Jähriger fährt ohne Fahrerlaubnis Rothenburg. Beamte des Polizeireviers Görlitz haben am Montagvormittag auf der Horkaer Straße einen VW Caddy gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 41-jährige deutsche Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sie untersagten dem Mann daraufhin die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige zu der „Schwarzfahrt“.

Wespenstich verursacht Verkehrsunfall Kottmar. Am Montagnachmittag hat sich in Niedercunnersdorf ein Verkehrsunfall ereignet. Die 56-jährige Fahrerin eines VW Polo war auf der Ottenhainer Straße unterwegs, als sie plötzlich von einer Wespe gestochen wurde. Dabei erschrak die Dame derart, dass sie das Lenkrad verriss. Der Volkswagen überschlug sich mehrfach und kam auf einem Feld zum Stehen. Es entstand 6.200 Euro Schaden. Die Fahrerin blieb - bis auf den Insektenstich - unverletzt.

Zwei Verletzte bei Wildunfall Kreba-Neudorf. Am Montagmorgen war die S 153 zwischen Kreba und Reichwalde infolge eines Unfalls für etwa drei Stunden gesperrt. Ein VW Passat war gegen einen Baum gefahren. Der 20-Jährige Fahrer hatte die Kontrolle verloren, als er seinen Angaben nach Wildtieren ausweichen wollte. Der junge Mann und sein gleichaltriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten. Ein Abschleppunternehmen nahm den nicht mehr fahrbereiten Volkswagen an den Haken. Am Passat entstand 10000 Euro Schaden.