Mann fährt Kind an und flüchtet

Auf nasser Fahrbahn gestürzt Großröhrsdorf. In Großröhrsdorf hat sich am Dienstagmorgen ein Jugendlicher bei einem Unfall leicht verletzt. Der 15-Jährige fuhr auf seiner S 51 auf der Bischofswerdaer Straße, als er in einer Doppelkurve auf regennasser Fahrbahn stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Jungen zur Versorgung in ein Krankenhaus.

Kinder verletzt Bernsdorf. In Bernsdorf wurden am Dienstagmittag auf der Albert-Schweitzer-Straße eine neunjährige Radfahrerin und eine gleichaltrige Fußgängerin bei einem Unfall leicht verletzt. Die beiden Mädchen überquerten die Fahrbahn, als sich ein Dacia näherte. Die 51-jährige Fahrerin bremste scharf, konnte eine Kollision jedoch nicht verhindern. Die Kinder stürzten und verletzten sich dabei.

Betrunken Waschanlage demoliert Bautzen. Ein betrunkener Lkw-Fahrer hat am Dienstag- Nachmittag auf dem Areal einer Tankstelle an der Löbauer Straße in Bautzen die Kontrolle über seinen Laster verloren. Der Mann rangierte den mit Autos beladenen Laster zu seiner Parkposition und prallte dabei mit dem Heck gegen die Waschanlage. Dabei entstand Schaden in Höhe von rund 7 000 Euro. Auch ein geladener VW Touareg wurde beschädigt. Bei der Unfallaufnahme zeigte ein Atemalkoholtest, dass der 42-jährige Fernfahrer umgerechnet 2,3 Promille intus hatte. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und behielten seinen Führerschein ein.

Moped gestohlen Bautzen. Am Dienstagnachmittag haben Diebe in der Fußgängerzone der Bautzener Innenstadt offenbar unbemerkt ein Moped gestohlen. Den Angaben des 23-jährigen Eigentümers nach hatte er die grüne Simson S 51 an einer Metallsäule an der Reichenstraße angeschlossen. Das Moped war auf das Versicherungskennzeichen 588 ADK angemeldet und etwa 2 000 Euro wert. Nach der Simson wird gefahndet.

Sommerreifen mitgenommen Taubenheim. Am Dienstagnachmittag fiel dem Eigentümer eines Nebengebäudes an der Oberdorfgasse in Taubenheim auf, dass in das Haus eingebrochen worden war. Im Zeitraum von November 2016 bis Anfang dieser Woche haben Diebe acht Sommerreifen mitsamt Felgen im Wert von rund 4 000 Euro gestohlen.

Ford beschädigt Radeberg. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug ist am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Badstraße gegen den Ford eines 72-Jährigen geprallt und hat dabei Schaden in Höhe von etwa 1 000 Euro angerichtet. Der Verursacher verließ die Unfallstelle. Der Rentner informierte die Polizei. Die sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise: 03578 3520

Zu schnell unterwegs Sdier/Niederkaina. Ein Messteam des Verkehrsüberwachungsdienstes hat am Dienstagnachmittag die Geschwindigkeit an der Niederkainaer Straße in Niederkaina kontrolliert. Von 434 Fahrzeugen fuhren fünf schneller als erlaubt durch die Ortschaft. Auch in Sdier war das Messteam vor Ort. Hier hielten sich im entsprechenden Zeitraum alle Fahrzeuge an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung.