Mann fährt angetrunken auf der Autobahn

Polizei schnappt zwei Diebe Kodersdorf. Einbrecher sind am Dienstagabend in den Keller eines Einfamilienhauses eingedrungen. Der Eigentümer nahm Geräusche wahr, schaute nach dem Rechten und überraschte die Täter. Diese flüchteten durch ein Fenster und entkamen zunächst unerkannt. Alarmierte Polizisten fahndeten im Tatortbereich und stellten die beiden vermeintlichen Diebe kurze Zeit später in einem angrenzenden Feld. Weiterhin entdeckten die Beamten in unmittelbarer Nähe einen abgestellten Citroen C 5 mit tschechischen Kennzeichen. In diesem fanden die Ordnungshüter neben einer geringen Menge an Drogen auch mehrere neuwertige, verpackte Elektronik- und Kosmetikartikel. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei vermutlich um Diebesgut handelte und die beiden 25 sowie 37 Jahre alten Tschechen kurz zuvor einen Ladendiebstahl an der Christoph-Lüders-Straße in Görlitz begangen hatten. Zeugen sahen auch dort den silbernen Wagen. Der Wert der aufgefundenen Beute betrug 400 Euro. Die Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten das Diebesgut sicher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Feuerwehr und Polizei retten Mann das Leben Leutersdorf. Die Freiwillige Feuerwehr Leutersdorf und Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland haben Dienstagnachmittag in Leutersdorf einem Mann das Leben gerettet. Der 62-Jährige war auf das Kirchendach an der Hauptstraße gestiegen und wollte sich offenbar in die Tiefe stürzen. Polizisten sprachen mit dem Betroffenen und bewegten ihn dazu, sich helfen zu lassen. Als er vom Gebäude gestiegen war und drohte, sich mit einem Messer verletzen zu wollen, schafften es die Beamten, ihn zu beruhigen und nahmen ihm das Messer ab. Sanitäter versorgten den Betroffenen und brachten ihn zur weiteren Untersuchung in ein Fachkrankenhaus.

Autodiebe lassen Fahrzeug zurück Reichenbach. In der Nacht zu Mittwoch haben Autodiebe offenbar einen kurz zuvor in Löbau gestohlenen 23 Jahre alten VW Polo in Sohland am Rotstein zurück gelassen. Ein aufmerksamer Bürger informierte die Polizei, als er auf der B 6 im Ortsteil Sohland am Rotstein ein rotes Auto ohne Beleuchtung in einer Kurve verlassen vorgefunden hatte. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten Unbekannte den Volkswagen an der Fichtestraße in Löbau und ließen ihn aus bisher unbekannten Gründen wenig später zurück. Ein Unternehmen schleppte den Wagen ab. Ein Kriminaltechniker sicherte im Verlaufe des Tages Spuren am Fahrzeug. Den Wert des Autos bezifferte der Eigentümer mit etwa 850 Euro. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Junger Mann fährt angetrunken Verkehrszeichen um Görlitz. In der Nacht zu Mittwoch war ein 28-Jähriger Deutscher angetrunken mit seinem Minivan auf der Christoph-Lüders-Straße unterwegs. Beim Abbiegen auf die Hohe Straße kam er von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und informierte die Polizei. Als die kurze Zeit später vor Ort eintraf, war keine Spur vom Fahrzeug oder dem Verursacher zu sehen. Dank der Hinweise ermittelten die Beamten den Halter des Wagens. Dieser stand - jedoch ohne Fahrer - auf der Friedhofstraße. Wenig später erschien der Verursacher am Unfallort. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,26 Promille. Die Beamten untersagten dem Tatverdächtigen die Weiterfahrt, begleiteten ihn zur Blutentnahme und stellten den Führerschein vorläufig sicher. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Gefährdung des Straßenverkehrs und dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort befassen.

Raser muss Bußgeld zahlen Weißwasser/Boxberg. Der Verkehrsüberwachungsdienst der Polizeidirektion hat am Dienstagnachmittag auf der B 156 zwischen Weißwasser und Boxberg einen Autofahrer bei Tempo 140 km/h „geblitzt“. Gemessen wurde auf freier Strecke, wo wie üblich eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erlaubt ist. Für diese Überschreitung sieht der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog ein Bußgeld von 120 Euro und einen Punkt im Zentralregister vor. Insgesamt fuhren von rund 600 Fahrzeugen 14 schneller als erlaubt. Die Bußgeldstelle des Landkreises wird die betroffenen Halter in den kommenden Wochen anschreiben.

Unbekannte schlagen Autoscheibe ein Mittelherwigsdorf. In Eckartsberg haben Unbekannte zwischen Montag- und Dienstagnachmittag an einem Ford eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Tat geschah an der Alten Gasse. Ob aus dem Wagen etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden betrug etwa 300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Technischer Defekt an ungünstiger Stelle Kodersdorf. Einen technischen Defekt gab es am Dienstagnachmittag bei einem Opel, der auf der A4 im Tunnel Königshainer Berge liegengeblieben ist. Dieser Motorschaden hat einen Einsatz der Autobahnpolizei ausgelöst. Die Tunnelbetriebsstelle sperrte die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Görlitz und reduzierte die Geschwindigkeit. Verkehrspolizisten sicherten die Havarie ab, bis ein Abschleppdienst den Wagen aus der Südröhre geschleppt hatte.

Mann fährt angetrunken auf der Autobahn Kodersdorf. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf haben am Dienstagmorgen auf der A 4 bei Kodersdorf einen angetrunkenen Autofahrer gestoppt. Wie sich bei einer Kontrolle herausstellte, hatte der 42-jährige Deutsche mit umgerechnet 1,7 Promille hinter dem Steuer seines Ford gesessen. Eine Streife der Autobahnpolizei untersagte dem deutschen Staatsbürger die Weiterfahrt, behielt seinen Führerschein ein und veranlasste eine Blutentnahme. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Trunkenheitsfahrt befassen.

Chaoten schlagen Scheibe ein Görlitz. Unbekannte haben in Görlitz im Verlaufe der vergangenen Woche an der Konsulstraße einen geparkten Opel Corsa beschädigt. Die Täter schlugen vermutlich einen Stein gegen die hintere rechte Scheibe des Fahrzeugs, welche dadurch zu Bruch ging. Der Eigentümer schätzte den Schaden auf 300 Euro. Gestohlen wurde nichts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mann tankt zweimal ohne zu bezahlen Kodersdorf. Am Dienstagmorgen hat eine Mitarbeiterin der Tankstelle in Kodersdorf Bundespolizisten auf ein Fahrzeug aufmerksam gemacht, das gerade mit Kraftstoff befüllt wurde. Sie gab an, der Audi wäre bereits am Sonntag zuvor betankt worden und der Fahrer hätte sich ohne zu zahlen aus dem Staub gemacht. Die Ludwigsdorfer Beamten eilten zum Audi-Fahrer und ließen sich zur Kontrolle die Personaldokumente aushändigen. Ferner forderten sie den 26-jährigen Polen auf, den getankten Kraftstoff an der Kasse zu bezahlen. Doch dieser zuckte lediglich mit den Schultern und äußerte, kein Geld zu haben. Die Polizisten merkten, dass auf den Kennzeichen gefälschte TÜV-Plaketten und Ländersiegel angebracht waren. Später fanden sie im Kofferraum dann die polnischen Kennzeichen, die eigentlich zu diesem Fahrzeug gehören. Das Handeln des Polen wird nun Konsequenzen haben, denn das zuständige Polizeirevier Görlitz hat inzwischen Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges, des Kennzeichenmissbrauchs und der Urkundenfälschung aufgenommen.