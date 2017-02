Mann erfindet Raubüberfall Vier maskierte Personen sollten für die Tat in Weißwasser verantwortlich sein. Doch wie sich jetzt herausstellte, hat der vermeintlich Geschädigte die Polizei belogen – aus einem Grund.

Symbolbild. © Friso Gentsch/dpa

Einen 25-jährigen sollen in der Nacht zum Sonntag vier unbekannte und maskierte Personen in Weißwasser überfallen haben. Das berichtete der vermeintliche Geschädigte zumindest wenig später bei der Polizei. Der Kriminaldienst des Reviers Weißwasser nahm daraufhin die Ermittlungen auf und wandte sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

„Die Ermittlungen haben zwischenzeitlich ergeben, dass die Tat vom 25-Jährigen frei erfunden war.“, teilt Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz mit. „In seiner Vernehmung räumte der Deutsche ein, dass er sich dadurch erhoffte, dass die Polizei ihm ein Taxi für die Heimfahrt ruft.“ Der vermeintliche Geschädigte wird nun selbst zum Tatverdächtigen. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Weißwasser hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat aufgenommen. (szo/tc)

zur Startseite