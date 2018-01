Mann entblößt sich vor Zehnjähriger

40-Tonner mit mächtig Übergewicht 04.01.2018, 11.45 Uhr Ort / Dresden-Rossendorf Zu viel Holz hatte am Donnerstag ein Lkw geladen, den Verkehrspolizisten auf der S 177 kontrollierten. Die Überladung betrug über 35 Prozent. Der Lkw mit Anhänger war den Polizisten bereits auf der Pirnaer Landstraße (B6) aufgefallen. Auf der S 177 baten die Beamten dann zur Kontrolle. Eine Radlastwaage ermittelte das Gewicht von Lkw samt Hänger und maß den Wert von 54 Tonnen. Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 Tonnen entsprach die Überladung dezenten 35 Prozent. Auch bei einer Einzelbetrachtung von Lkw und Anhänger waren zu viele Holzstämme aufgeschichtet. Erst nach Umladen eines Teils des Holzes auf ein zweites Fahrzeug wurde die Weiterfahrt gestattet. Gegen den 46-jährigen Fahrer des Lastzuges wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt.

Unübersehbare Indizien entlarvten Fahrraddieb 05.01.2018, 01.15 Uhr / Dresden-Löbtau In den ersten Stunden des Freitags fährt ein 32-Jähriger war mit seinem Fahrrad zu einem Café an der Kesselsdorfer Straße. Er stellte das Rad in den Fahrradständer vor dem Lokal und schloss es an. Als er kurz darauf zurückkehrte, war jedoch nur noch das am Fahrradständer angeschlossene Vorderrad da. Der Rahmen samt Hinterrad war offenbar gestohlen worden. Der Geschädigte hatte nach dem Diebstahl die Polizei verständigt, die daraufhin die Umgebung absuchte. In Höhe der Wernerstraße fiel den Beamten ein Mann auf, der ein Fahrrad ohne Vorderrad auf der Schulter trug. Schnell war klar, dass es sich um das kurz zuvor gestohlene Rad handelt. Gegen den ebenfalls 32-jährigen Dresdner wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Polizeieinsatz am Wiener Platz 04.01.2018, 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr / Dresden-Seevorstadt Am Donnerstag widmete sich Polizeirevier Mitte mit Unterstützung der sächsischen Bereitschaftspolizei wieder ganztägig der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität rund um den Wiener Platz. Insgesamt waren knapp 40 Beamte im Einsatz. Dabei kontrollierten die Polizisten 14 Personen. Im Ergebnis müssen sich zwei Libyer (23, 26), zwei Deutsche (17, 24) sowie ein Tunesier (23) wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Insgesamt stellten die Beamten rund 12 Gramm Cannabisprodukte sicher. Die Maßnahmen sollen fortgesetzt werden. (szo)

Renitenter Ladendieb gestellt 04.01.2018, 19.15 Uhr / Dresden-Gorbitz Am Donnerstagabend stahl ein 26-jähriger Mann verschiedene Lebensmittel und Alkohol aus einem Supermarkt am Leutewizer Ring. Ein Ladendetektiv beobachtete den Vorfall und stellte den Mann zur Rede. Dieser wurde daraufhin handgreiflich und versuchte zu fliehen. Der Detektiv konnte den 26-Jährige bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten aufhalten. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. (ml)

Zeitungen in Brand gesetzt 04.01.2018, 16.40 Uhr / Dresden-Seevorstadt Brandstifter zündeten am Donnerstagnachmittag alte Zeitungen an im Trockenraum eines Mehrfamilienhauses an der St. Petersburger Straße. Personen wurden nicht verletzt. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Sturmschaden 04.01.2018, 06.19 Uhr / Dresden-Klotzsche Starker Wind entwurzelte in den frühen Morgenstunden des Donnerstags einen etwa 8 Meter hohen Laubbaum am Göhrener Weg. Feuerwehrmänner der Wache Altstadt und von der Stadtteilfeuerwehr Klotzsche legten die Kettensäge an und zerlegten den Havaristen. Die allgemeine Sturmlage verursachte im Stadtgebiet nur zwei Einsätze.

Brandmelde-Fehlalarm im Hauptbahnhof 04.01.2018, 15.22 Uhr / Dresden-Seevorstadt Aus noch unbekannter Ursache löste ein Sensor der im Hauptbahnhof installierten Sprinkleranlage den Feueralarm aus. Nach eingehenden Untersuchungen durch die Feuerwehr konnte die Brandmeldeanlage zurückgestellt und der betroffene Bereich wieder freigegeben werden. Im Einsatz befanden sich die Löschzüge der Feuerwachen Altstadt und Löbtau.