Mann entblößt sich vor Fünfjährigen

Radebeul. Montagabend befuhr eine 49-Jährige mit einem Mercedes die Meißner Straße aus Richtung Coswig in Richtung Meißen. In Höhe der Zillerstraße geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden BMW Mini zusammen. Die Mercedesfahrerin und der Minifahrer erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen sowie einer Grundstücksmauer entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 15.500 Euro.

Mopedfahrer verletzt

Meißen. Bei einem Unfall in Meißen ist am Montag ein Mopedfahrer verletzt worden. Eine 54-Jährige war gegen 16.20 Uhr mit einem Nissan auf der Gustav-Graf-Straße in Richtung Hafenstraße unterwegs. Kurz vor der Hainstraße hielt sie kurz an. Als sie anschließend zurücksetzte, stieß sie gegen ein hinter ihr verkehrsbedingt haltende Simson. Durch die Kollision stürzte der 17-jährige Fahrer und erlitt leichte Verletzungen. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro.