„Mann des Jahres“

Jan Böhmermann. © dpa

Satiriker Jan Böhmermann ist einer Umfrage zufolge für die Deutschen der „Mann des Jahres“. Das ermittelte das Meinungsforschungsinstitut Mafo.de für den „Playboy“.

Eine Mehrheit von 20,3 Prozent stimmte für den 35-Jährigen, der mit einem Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Erdogan international Aufsehen erregt hatte. Besonders große Zustimmung bekam er in der Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen, wo er 29,0 Prozent erreichte. Auf Platz zwei folgt der Kapitän der Fußballnationalelf, Manuel Neuer (12,1 Prozent), und auf Platz drei Teamkollege Jér-ôme Boateng (12,0 Prozent). Das Meinungsforschungsinstitut Mafo.de hatte 1138 repräsentativ ausgesuchte Frauen und Männer in ganz Deutschland online befragt.

Entertainer Thomas Gottschalk findet, die Böhmermann-Affäre sei aufgebauscht worden: „Der arme Böhmermann ist da, glaube ich, auch in etwas hineingeraten, das ihm nicht recht sein kann. Der arme Mensch lebt jetzt ja unter dem Druck, wenn er nicht alle ein, zwei Jahre eine Staatsaffäre erzeugt, dann sagt man, mit dem ist auch nichts mehr los“, sagte GottschaLk in der Sendung „Gysi und Gottschalk“ am Montag auf n-tv.

Der „Playboy“ erscheint ab der Januar-Ausgabe in einem neuen Look - nach Verlagsangaben „nackt, aber anders“. (dpa)

