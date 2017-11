Mann der Attacke Vor einem Jahr kehrte Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern zurück – und er drückt dem Verein seinen Stempel auf.

Karl-Heinz Rummenigge tat überrascht. „Ist er erst ein Jahr wieder da?“, meinte der Vorstandschef des FC Bayern trocken. Tatsächlich fühlt es sich sowieso so an, als sei Uli Hoeneß nie weg gewesen. Seit einem Jahr steht er wieder an der Spitze seines Herzensvereins, 270 Tage nach seiner Haftentlassung wurde er wieder als Präsident gewählt. In einer Hauptversammlung mit viel Pathos und großen Emotionen hatten ihm am 25. November 2016 mehr als 97 Prozent der über 7 000 anwesenden Mitglieder die erbetene „zweite Chance“ nach seiner Gefängnisstrafe wegen Steuerhinterziehung ermöglicht.

Der Beifall der Vereinsschar ist dem Patron des FC Bayern auch an diesem Freitag wieder gewiss, wenn Deutschlands größter Sportverein seine jährliche Hauptversammlung mit gewohnt großartigen Wirtschaftszahlen abhält. 640,458 Millionen Euro wurden in der Saison 2016/17 umgesetzt. Dieser Wert ist ebenso unerreicht wie der Gewinn nach Steuern von 39,19 Millionen Euro. „Die Mitglieder und Fans des FC Bayern können sich darauf einstellen, dass sie einen schönen Jahresabschluss haben werden“, kündigte Rummenigge im Rahmen der Reise zum Champions-League-Spiel beim RSC Anderlecht an, das bei Redaktionsschluss dieser Seite andauerte.

Irgendwie ist beim Rekordmeister alles, wie es vor Hoeneß‘ Haftstrafe auch schon einmal war: Die alte Hierarchie im Klub ist wiederhergestellt. Tripletrainer Jupp Heynckes (72) trainiert das Starensemble und Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (75) kehrte als Mannschaftsarzt zurück. Nach einem Zerwürfnis mit dem damaligen Trainer Pep Guardiola hatte er im April 2015 hingeschmissen, und damals hieß es: Mit Hoeneß wäre so etwas nicht passiert. Nach der Rückkehr des inzwischen 65-Jährigen ins Präsidentenamt gab es allerdings auch „Unebenheiten“ in der Zusammenarbeit der Bosse, wie Hoeneß bei der Heynckes-Vorstellung Anfang Oktober öffentlich einräumte. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nicht nur im Traineramt ein neues Kapitel aufschlagen, sondern auch in unserer Zusammenarbeit“, betonte Hoeneß. Auch Rummenigge beschwichtigte damals: „Wir hatten gute, wichtige und ich glaube auch überfällige Gespräche zu dem Thema.“

Hoeneß, als Mann der Attacke bekannt, provoziert bewusst. In dieser Woche hat der Basketball-Fan mit einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung für Aufsehen gesorgt. Darin behauptete, dass Handball „international wirtschaftlich nichts wert“ sei. „In fast keinem Land spielt Handball eine Rolle, außer in Deutschland.“ Der Konter kam prompt. Im Basketball habe „der FC Bayern die Bedeutung wie Maribor im Fußball“, erklärt Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga. Inzwischen hat sich Hoeneß entschuldigt, er habe sich „missverständlich ausgedrückt“.

Dass die Münchner im Fußball das Maß aller Dinge sind, zumindest national, hat viel mit Hoeneß zu tun. Im Alter von 18 Jahren debütierte er bei den Bayern als Spieler, nach seinem verletzungsbedingten Karriereende übernahm er Verantwortung – mit 27 als jüngster Manager der Bundesliga. Ein Abschied ist momentan undenkbar, meint auch Ex-Kapitän Philipp Lahm. Dafür sei Hoeneß noch zu tatkräftig. „Er will die Dinge selbst beeinflussen.“ (dpa, SZ)

